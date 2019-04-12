Помогу в области юриспруденции

Смогу Вам помочь в области юриспруденции, заполнения различных договоров, написания заявлений и жалоб в различные инстанции ГРАМОТНО и, с точки зрения закона, ПРАВИЛЬНО. Так же занимаюсь, копирайтингом и редактированием текстов.