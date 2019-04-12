Помогу в области юриспруденции
Смогу Вам помочь в области юриспруденции, заполнения различных договоров, написания заявлений и жалоб в различные инстанции ГРАМОТНО и, с точки зрения закона, ПРАВИЛЬНО. Так же занимаюсь, копирайтингом и редактированием текстов.
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Редактирование и Корректура
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$8/час
от $8от 2 дней
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$8/час
от $8от 2 дней
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Юридические услуги
нет отзывов
$8/час
от $8от 2 дней
нет рейтинга