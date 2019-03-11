Меня зовут Вадим..
Я частный мастер, а не агентство, поэтому Вы получите сайт и его продвижение за адекватные деньги уже через несколько дней! Работаю на результат - Вы получаете гарантии на работы, которые будут прописаны в договоре.(по желанию)
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Я не просто создаю сайты и делаю рекламу. Я создаю прибыльные интернет - решения, приносящие чистую прибыль
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Цены на услуги -
✏ Простой сайт-визитка - от 5 000 руб
✏ Полноценный продающий сайт лендинг - от 10 000 руб
✏ Продающий интернет-магазин - от 20 000 руб
✏настройка рекламы - от 10000 руб
Цена формируется в зависимости от ваших пожеланий, искусственно цены никогда не накручиваю, показываю за что и почему цена может повысится и за счет чего можно сэкономить.
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Встречаемся в Skype/WhatsApp /Viber с видеосвязью.
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Что я делаю :
✒Создаю под ключ - современные и продающие страницы лендинги (landing page).
✒Создаю и наполняю сайты и интернет магазины товарами и другим контентом.
✒Изготавливаю баннеры, коллажи, логотипы, фирменные стили.
✒Вставляю на сайт продающие фишки: умный обратный звонок, маска телефона, анимация текста и картинок, адаптивная верстка, правильные отзывы, продающий заголовок, мобильная версия сайта, мультилендинг и другое
✒Рассматриваю варианты долгосрочного сотрудничества, на примере интернет-магазина, возможно сотрудничество за процент.
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⏳Беру в работу только 2-3 проекта в неделю, чтобы качество работы оставалось на высоте.
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Что Вы получите, работая со мной?
Мощный поток клиентов в Ваш бизнес и гарантии того, что в результате Вы получите прибыль!
В арсенале имеется обширный перечень кейсов.
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Для этого я сделаю Вам Продающий сайт, созданный по последним технологиям интернет-маркетинга , а это:
- сверхконкурентная концепция лендинга, основанная на анализе 10 лучших лендингов по всей России в Вашей нише
- Конвертирующие триггеры продаж
- Продающая структура
- Юзабилити-удобство для посетителей, близкое к идеальному
- Мультилендинг
- Адаптивность под любые устройства и браузеры
- Продающие тексты
- Умные виджеты: Онлайн-чат и Обратный звонок
- Установленные и настроенные системы аналитики
Затем подключаем грамотное продвижение в Яндекс.Директ, Google Adwords, SEO-продвижение, ВКонтакте, Инстаграмм.
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☎Звоните сейчас!
и я сделаю вам предварительный расчет + дополнительно
БЕСПЛАТНО консультация по скайпу с наглядным показом оптимальных схем по выбору рекламной компании и способов продвижения в интернете
БЕСПЛАТНО - 7 действий по увеличению вашей чистой прибыли, в Вашем бизнесе, в Вашей нише.
БЕСПЛАТНО - месяц сопровождения сайта
БЕСПЛАТНО - продающая группа в Контакте (при заказе комплексного продвижения сайта)
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Встречаемся в Skype/WhatsApp
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