Добро пожаловать

Меня зовут Вадим..

Я частный мастер, а не агентство, поэтому Вы получите сайт и его продвижение за адекватные деньги уже через несколько дней! Работаю на результат - Вы получаете гарантии на работы, которые будут прописаны в договоре.(по желанию)

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Я не просто создаю сайты и делаю рекламу. Я создаю прибыльные интернет - решения, приносящие чистую прибыль

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Цены на услуги -

✏ Простой сайт-визитка - от 5 000 руб

✏ Полноценный продающий сайт лендинг - от 10 000 руб

✏ Продающий интернет-магазин - от 20 000 руб

✏настройка рекламы - от 10000 руб

Цена формируется в зависимости от ваших пожеланий, искусственно цены никогда не накручиваю, показываю за что и почему цена может повысится и за счет чего можно сэкономить.

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Встречаемся в Skype/WhatsApp /Viber с видеосвязью.

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Что я делаю :

✒Создаю под ключ - современные и продающие страницы лендинги (landing page).

✒Создаю и наполняю сайты и интернет магазины товарами и другим контентом.

✒Изготавливаю баннеры, коллажи, логотипы, фирменные стили.

✒Вставляю на сайт продающие фишки: умный обратный звонок, маска телефона, анимация текста и картинок, адаптивная верстка, правильные отзывы, продающий заголовок, мобильная версия сайта, мультилендинг и другое

✒Рассматриваю варианты долгосрочного сотрудничества, на примере интернет-магазина, возможно сотрудничество за процент.

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⏳Беру в работу только 2-3 проекта в неделю, чтобы качество работы оставалось на высоте.

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Что Вы получите, работая со мной?

Мощный поток клиентов в Ваш бизнес и гарантии того, что в результате Вы получите прибыль!

В арсенале имеется обширный перечень кейсов.

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Для этого я сделаю Вам Продающий сайт, созданный по последним технологиям интернет-маркетинга , а это:

- сверхконкурентная концепция лендинга, основанная на анализе 10 лучших лендингов по всей России в Вашей нише

- Конвертирующие триггеры продаж

- Продающая структура

- Юзабилити-удобство для посетителей, близкое к идеальному

- Мультилендинг

- Адаптивность под любые устройства и браузеры

- Продающие тексты

- Умные виджеты: Онлайн-чат и Обратный звонок

- Установленные и настроенные системы аналитики

Затем подключаем грамотное продвижение в Яндекс.Директ, Google Adwords, SEO-продвижение, ВКонтакте, Инстаграмм.

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☎Звоните сейчас!

и я сделаю вам предварительный расчет + дополнительно

 БЕСПЛАТНО консультация по скайпу с наглядным показом оптимальных схем по выбору рекламной компании и способов продвижения в интернете

 БЕСПЛАТНО - 7 действий по увеличению вашей чистой прибыли, в Вашем бизнесе, в Вашей нише.

 БЕСПЛАТНО - месяц сопровождения сайта

 БЕСПЛАТНО - продающая группа в Контакте (при заказе комплексного продвижения сайта)

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Встречаемся в Skype/WhatsApp