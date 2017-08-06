Блинков Илья

Специализируюсь на верстке, постоянно развиваюсь и учу новое.

Ответственный подход к работе, соответствие вашим требованиям.

Пишу красивый, аккуратный и валидный код.

Владею фреймворками: Bootstrap, Foundation - для HTML/CSS , jQuery - для JavaScript.

Адаптивная верстка - сайт также отлично выглядит на планшете и телефоне.

Методология БЭМ позволит облегчить рефакторинг и возможные изменения в будущем, улучшает восприятие кода.

Препроцессинг ускоряет разработку в несколько раз, я предпочитаю Sass и сборщик проектов Gulp.

Учиться никогда не поздно. И уж тем более не рано.

Еще в 5 классе я хотел заняться чем то из IT-сферы, пытался выучить, на тот момент сверх-популярный язык, Java.

Я был очень ленивым. Как только речь зашла не просто об арифметических операторах, я тотчас забил на этот язык. Мне было лень пытаться даже понять суть происходящего.

Буквально полгода назад я вновь загорелся желанием что-то изучить. Под руки попался HTML, и вот с того момента я здесь :)

Я обожаю верстать.

Вы не представляете, насколько я рад, что нашел дело по душе в столь юном возрасте.

Верстка и Front-end очень увлекает, ты можешь сразу же наблюдать за тем, как выглядит твое творение.

Программки на JavaScript просто поглощают меня с головой. Я хочу усложнять функционал еще и еще..

"WEB - как стиль жизни!" - это про меня :)

Ниже мои контакты для связи, если вдруг понадоблюсь:

Сайт: www.iblinkov.ru

Телефон: +79048702325

E-mail: [email protected]

Skype: [email protected]

VK: vk.com/blinusya