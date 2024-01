PHP-программист

Языки программирования:

PHP, JavaScript, Delphi, C++

Технологии:

Ajax, CSS, (D)HTML

БД:

MS SQL, MySQL

Английский (English): elementary. I can speak English but do it very slowly and with simple sentences. But, I study it now. And I can read the documentation very free and do it every day during my work.

В настоящее время работаю web-разработчиком.

Могу уделять 4 часа в день (будни)