iHomeStudio

iHome Studio

iHome Studio - команда дизайнеров, осуществляющая создание дизайн-проектов помещений, подбор мебели, освещения и отделочных материалов.

Перепланировки, выполненные нашими дизайнерами отличаются особой функциональностью: каждый метр

площади квартиры будет работать на Вас!

Перечень предоставляемых услуг:

Мы сумеем реализовать даже самые смелые идеи и фантазии!

http://studio-design.kiev.ua/

Адрес: г. Киев ул. Ивана Кудри 22 , офис 1

Телефоны : (096) 170-46-47

(067) 209-67-40

E-mail: [email protected]