iHomeStudio

iHome Studio
iHome Studio - команда дизайнеров, осуществляющая создание дизайн-проектов помещений, подбор мебели, освещения и отделочных материалов.
Перепланировки, выполненные нашими дизайнерами отличаются особой функциональностью: каждый метр
площади квартиры будет работать на Вас!
Перечень предоставляемых услуг:
- Составление дизайн-проекта
- Текстильный дизайн
- Подбор мебели и освещения
- Фэн Шуй в интерьере
- Дизайн интерьера в Киеве
- Дизайн интерьера квартир
- Дизайнер интерьера
Адрес: г. Киев ул. Ивана Кудри 22 , офис 1
Телефоны : (096) 170-46-47
(067) 209-67-40
E-mail: [email protected]