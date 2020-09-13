Обработка фото и видео
У меня вы можете заказать :
● Ретушь и обработка фотографий
● Создание оригинальных афиш и логотипов
● Оформление групп Вконтакте
● Макеты для реклам и объявлений
● Макеты визиток, листовок, наклеек
● Реставрация изображений
● Обрезка, склеивание видео
● Отделение звука от видео
● Наложение эффектов на видео
● Красивые видеоклипы
Работы выполняются в профессиональных программах.
С ценами и отзывами вы можете ознакомиться в обсуждениях.
Портфолио: https://yadi.sk/d/R5JUBQtG3N7H8d
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