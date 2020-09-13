Обработка фото и видео

У меня вы можете заказать :

● Ретушь и обработка фотографий

● Создание оригинальных афиш и логотипов

● Оформление групп Вконтакте

● Макеты для реклам и объявлений

● Макеты визиток, листовок, наклеек

● Реставрация изображений

● Обрезка, склеивание видео

● Отделение звука от видео

● Наложение эффектов на видео

● Красивые видеоклипы

Работы выполняются в профессиональных программах.

С ценами и отзывами вы можете ознакомиться в обсуждениях.

Портфолио: https://yadi.sk/d/R5JUBQtG3N7H8d