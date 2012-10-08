Профессиональный дизайн с маркетинговой основой

1. Профессиональная разработка и продажа готовых алкогольных брендов:

– Анализ внешней маркетинговой среды.

– Разработка позиционирования и Уникального торгового предложения.

– Патентная сопровождение проекта.

– Визуальная концепция и формообразование.

– Проектирование упаковки с учетом особенностей производства.

– Рекомендации по продвижению

2. Разработка концепции рекламных компаний.

3. Разработка программ продвижения (торговый маркетинг).

4. Услуги по дизайну: упаковки и этикета, фирменного стиля, рекламной полиграфии, выставочных стендов, имиджевой рекламы, дизайн web-сайтов и многое другое.

Профессиональный подход и успешный опыт в бренд-маркетинге и рекламе более 10 лет.