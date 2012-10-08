iMAX-Design

Максим Герасимович iMAX-Design

 
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессиональный дизайн с маркетинговой основой

1. Профессиональная разработка и продажа готовых алкогольных брендов:

– Анализ внешней маркетинговой среды.

– Разработка позиционирования и Уникального торгового предложения.

– Патентная сопровождение проекта.

– Визуальная концепция и формообразование.

– Проектирование упаковки с учетом особенностей производства.

– Рекомендации по продвижению

2. Разработка концепции рекламных компаний.

3. Разработка программ продвижения (торговый маркетинг).

4. Услуги по дизайну: упаковки и этикета, фирменного стиля, рекламной полиграфии, выставочных стендов, имиджевой рекламы, дизайн web-сайтов и многое другое.

Профессиональный подход и успешный опыт в бренд-маркетинге и рекламе более 10 лет.

Дизайн упаковки
Портфолио
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Верстка полиграфии
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от $400
от 4 дней
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Дизайн продукции
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от $2000
от 7 дней
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Дизайн сайтов
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от $700
от 7 дней
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Логотипы и Знаки
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от $600
от 7 дней
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Наружная реклама
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от $700
от 7 дней
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Фирменный стиль
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от $1200
от 7 дней
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