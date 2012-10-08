Максим Герасимович iMAX-DesigniMAX-Design
44 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессиональный дизайн с маркетинговой основой
1. Профессиональная разработка и продажа готовых алкогольных брендов:
– Анализ внешней маркетинговой среды.
– Разработка позиционирования и Уникального торгового предложения.
– Патентная сопровождение проекта.
– Визуальная концепция и формообразование.
– Проектирование упаковки с учетом особенностей производства.
– Рекомендации по продвижению
2. Разработка концепции рекламных компаний.
3. Разработка программ продвижения (торговый маркетинг).
4. Услуги по дизайну: упаковки и этикета, фирменного стиля, рекламной полиграфии, выставочных стендов, имиджевой рекламы, дизайн web-сайтов и многое другое.
Профессиональный подход и успешный опыт в бренд-маркетинге и рекламе более 10 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Шрифт в среде – по моря, по волнам.237 просмотров
- Дизайн пластиковых карт СБЕРБАНК1940 просмотров
- Орнамент'S171 просмотр
- Свежачок.166 просмотров
- Напряжение.137 просмотров
- Винный натюрморт144 просмотра
- Фирменный стиль "РУССКАЯ ВОДКА"177 просмотров
- Фирменный стиль ЯТЬ159 просмотров
- Фирменный стиль СОЦФОЕНФОНД158 просмотров
- Фирменный стиль СМАЙЛ153 просмотра
- Упаковка для охотничьих патронов335 просмотров
- Логотип СОЦВОЕНФОНД196 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $400
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $2000
от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $700
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Логотипы и Знаки
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от $600
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Наружная реклама
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от $700
от 7 дней
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $1200
от 7 дней
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