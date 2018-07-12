Веб-разработка с 20-летним стажем. Сайты, порталы, форумы, соцсети, платежные системы, рекламные форматы и прочее...

Принимаю заказы на разработку любых веб-проектов - начиная от простых сайтов, заканчивая сложными высоконагруженными системами и облачными технологиями. Огромный опыт разработки социальных сетей, форумов, рекламных и платежных систем. Защита сайтов от взлома и dDos-атак, помощь в администрировании проектов. Являюсь основателем и генеральный директор "Софт Трейд Лаб", "Диджитал Маркетинг" (Москва) и Informacione Tehnologije (Montenegro). Создатель рекламного формата Clickunder (всплывающие окна). Огромный опыт веб-программирования любых проектов. Хорошие связи. Могу принимать проекты на себя, выступать как программист, как архитектор проекта, а также как project-менеджер с собственной командой.