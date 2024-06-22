iMikhailovich

Я готовий прийняти виклик та внести свій внесок у ваш проект, поєднуючи мої навички та захоплення медіапродакшеном з технічними знаннями в галузі ШІ та комп'ютерного зору. Не соромтеся зв'язатися зі мною, щоб обговорити можливу співпрацю та дізнатися більше про мої проекти. Портфоліо та посилання на проекти доступні за запитом.