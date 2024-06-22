iMikhailovich

Творчий та багатогранний професіонал з досвідом у різних галузях медіапродакшену, інформаційних технологій і штучного інтелекту. Мої навички включають створення музики, відео анімацію з озвучкою, монтаж відео, програмування на Python, а також досвід роботи з ШІ, великими мовними моделями, комп'ютерним зором та проектами TTS. Я прагну до вдосконалення та інновацій у кожному проекті.
Досвід роботи:
Створення музики
Композиція та продюсування оригінальних музичних композицій для різних проектів, включаючи фільми, рекламу та відеоігри.
Знання музичної теорії та використання професійних музичних інструментів і програм.
Відео та анімація з озвучкою
Створення анімованих відео з озвучкою, включаючи синхронізацію голосу з рухами персонажів.
Робота з графікою та анімацією, включаючи програми для анімації та відеоредагування.
Штучний інтелект та Мовні моделі
Участь у проектах, пов'язаних із розробкою та використанням штучного інтелекту та великих мовних моделей.
Знання методів машинного навчання та обробки природної мови.
Комп'ютерний зір та проекти TTS
Участь у проектах з комп'ютерним зором, включаючи розпізнавання об'єктів та аналіз зображень.
Досвід роботи з проектами текст-в-мову (TTS) та синтезом мови.
Особисті якості
Творчий підхід до роботи.
Відповідальність і старанність.
Комунікабельність та здатність до співпраці в команді.
Я готовий прийняти виклик та внести свій внесок у ваш проект, поєднуючи мої навички та захоплення медіапродакшеном з технічними знаннями в галузі ШІ та комп'ютерного зору. Не соромтеся зв'язатися зі мною, щоб обговорити можливу співпрацю та дізнатися більше про мої проекти. Портфоліо та посилання на проекти доступні за запитом.