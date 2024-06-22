iMikhailovich

Євген Міхайлович iMikhailovich

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Творчий та багатогранний професіонал з досвідом у різних галузях медіапродакшену

Творчий та багатогранний професіонал з досвідом у різних галузях медіапродакшену, інформаційних технологій і штучного інтелекту. Мої навички включають створення музики, відео анімацію з озвучкою, монтаж відео, програмування на Python, а також досвід роботи з ШІ, великими мовними моделями, комп'ютерним зором та проектами TTS. Я прагну до вдосконалення та інновацій у кожному проекті.

Досвід роботи:

Створення музики

  • Композиція та продюсування оригінальних музичних композицій для різних проектів, включаючи фільми, рекламу та відеоігри.

  • Знання музичної теорії та використання професійних музичних інструментів і програм.


Відео та анімація з озвучкою

  • Створення анімованих відео з озвучкою, включаючи синхронізацію голосу з рухами персонажів.

  • Робота з графікою та анімацією, включаючи програми для анімації та відеоредагування.

    Штучний інтелект та Мовні моделі

  • Участь у проектах, пов'язаних із розробкою та використанням штучного інтелекту та великих мовних моделей.

  • Знання методів машинного навчання та обробки природної мови.

    Комп'ютерний зір та проекти TTS

  • Участь у проектах з комп'ютерним зором, включаючи розпізнавання об'єктів та аналіз зображень.

  • Досвід роботи з проектами текст-в-мову (TTS) та синтезом мови.


    Особисті якості

    • Творчий підхід до роботи.

    • Відповідальність і старанність.

    • Комунікабельність та здатність до співпраці в команді.

  • Я готовий прийняти виклик та внести свій внесок у ваш проект, поєднуючи мої навички та захоплення медіапродакшеном з технічними знаннями в галузі ШІ та комп'ютерного зору. Не соромтеся зв'язатися зі мною, щоб обговорити можливу співпрацю та дізнатися більше про мої проекти. Портфоліо та посилання на проекти доступні за запитом.