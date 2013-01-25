iMrMacintosh

PRO веб-дизайн ("Мода выходит из моды, стиль никогда" - Coco Chanel)
Опыт работы в веб-дизайне 7 лет.
Skills: Adobe Photoshop, Adobe Ullustrator, HTML+CSS (Базовый уровень)
Разрабатывал дизайн для проектов компании RuElSoft (www.ruelsoft.com)
-Конструктор мини-сайтов
-Медиахранилище
-Рассыльщик почты
-Конференц-зал
Личный веб-сайт – это представление компании в сети Интернет. Лучшие веб-сайты приносят своим компаниям лучшие деньги!
Профессиональное визуальное представление сайта является гарантом того, что потенциальный клиент может стать постоянным клиентом.
Внимание к деталям, отличает просто хороший веб-дизайн от великолепного.
Действие аккаунта приостановлено!