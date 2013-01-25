iMrMacintosh

PRO веб-дизайн ("Мода выходит из моды, стиль никогда" - Coco Chanel)

Опыт работы в веб-дизайне 7 лет.

Skills: Adobe Photoshop, Adobe Ullustrator, HTML+CSS (Базовый уровень)

Разрабатывал дизайн для проектов компании RuElSoft (www.ruelsoft.com)

-Конструктор мини-сайтов

-Медиахранилище

-Рассыльщик почты

-Конференц-зал

Личный веб-сайт – это представление компании в сети Интернет. Лучшие веб-сайты приносят своим компаниям лучшие деньги!

Профессиональное визуальное представление сайта является гарантом того, что потенциальный клиент может стать постоянным клиентом.

Внимание к деталям, отличает просто хороший веб-дизайн от великолепного.