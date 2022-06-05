UX/UI Designer

Немного о своей деятельности: В Украине я был индивидуальным предпринимателем, и занимался производством и реализацией женской одежды. Одной из моих задач было полное создание и ведение моего бизнеса в интернете. А именно: создание сайтов / рекламных компаний / SMM / баннеров / лого и прочих креативов что касаемо веб дизайна и его продвижения. Опыт в этой сфере более 7 лет. У меня нет красивого портфолио веб дизайнера с примерами работ, но у меня точно есть хорошее чувство стиля, опыт и большое стремление развиваться в этом направлении. А ещё мне это очень нравится! Проходил курсы: SMM, FIGMA, ILLUSTRATOR.