Качественно и в срок!

Профессиональное владение Photoshop, CoralDRAW.

Опыт работы в полиграфической студии.

Отличное знание CMS WordPress и PrestaShop. Работа с модулями и плагинами.

Создание Landing Page.

HTML верстка. CSS. PHP. MySQL.

Разработка ПО в среде NET Framework.

Если берусь за работу, выполняю ее всегда качественно и в срок.