$200
Необходимо обтравить для интернет-магазина около 500 фотографий бижутерии. Пример фотографии -http://файлообменник.рф/av9ytmi54j67.html Пишите примерную цену за все.
Обработка фотографий61 заявка
Закрыт
10 лет назад
Профессиональное владение Photoshop, CoralDRAW.
Опыт работы в полиграфической студии.
Отличное знание CMS WordPress и PrestaShop. Работа с модулями и плагинами.
Создание Landing Page.
HTML верстка. CSS. PHP. MySQL.
Разработка ПО в среде NET Framework.
Если берусь за работу, выполняю ее всегда качественно и в срок.
Необходимо обтравить для интернет-магазина около 500 фотографий бижутерии. Пример фотографии -http://файлообменник.рф/av9ytmi54j67.html Пишите примерную цену за все.