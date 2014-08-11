iTorvic

Семуков iTorvic

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественная и быстрая верстка.

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Аккуратный, логичный, продуманный код.

+ Соблюдение стандартов W3C.

+ Адаптация / внедрение плагинов.

+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

+ Комментарии.

Время работы:

10–00 — 21–00 МСК

О работе:

Работаю по предоплате 50%.

Оплата:

  • Карта.
  • QIWI.
  • Яндекс Деньги (дополнительная комиссия).
HTMLjQuery