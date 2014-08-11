Качественная и быстрая верстка.
Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Адаптация / внедрение плагинов.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Комментарии.
Время работы:
10–00 — 21–00 МСК
О работе:
Работаю по предоплате 50%.
Оплата:
- Карта.
- QIWI.
- Яндекс Деньги (дополнительная комиссия).
Действие аккаунта приостановлено!