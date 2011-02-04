Ivanko ( Иванко ) осуществляет разработку Веб-сайтов, графического дизайна

Компания iVanko (ООО "Иванко") основана в сентябре 1993г. в городе Харькове, научном и образовательном центре Украины. На протяжении всего времени, вплоть до 2009г., компания iVanko специализировалась на разработке и производстве источников бесперебойного питания, паяльных паст для низковольтной пайки, нестандартных средств измерения, флюсов, чернил специального назначения, сверх ярких светодиодов.

В настоящие время iVanko - украинская компания предоставляющая услуги по разработке Веб-сайтов, графического дизайна, создание мультимедийных презентаций.

В процессе своей деятельности мы в первую очередь учитываем мнение и потребности наших клиентов, стремимся понять их видение ситуации и проблемы. Главная цель — создать высококачественный продукт, который не только оставит довольным клиента, но и укрепит имидж компании.

Основные принципы работы компании:

- индивидуальный подход;

- высокое качество;

- ответственность.

Успех компании iVanko в первую очередь зависит от успеха клиентов, а каждый из выполненных проектов должен быть эффективен и выгоден.

Общие вопросы:

[email protected]

Финансовые вопросы:

[email protected]