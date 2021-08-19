i_am_ander

SMM-продвижение, настройка таргетированой рекламы, работа с блогерами
Здравствуйте, меня зовут Андрей, я Инстаграм-маркетолог.
Помогу вам привлечь больше покупателей через фэйсбук и Инстаграм.
Я предоставляю комплекс услуг, а именно:
•Упаковка профиля
•Уникальный контент в Инстаграм
Минимум 15 постов (фото/видео)
•Сторисмейкинг
•3 вида текстов, позволяющие вовлечь аудиторию,
•Дизайн, оформление шаблонов
•Составление контент плана на месяц
•Построение общей ленты
•Аналитика публикаций, их изменение
•Запуск и проведение промоакций
•Генерация идей для креативов
•Написание цепляющих заголовков
•Создание видео баннеров
•Создание статичных баннеров
•Сведение аналитики по рекламным кампаниям
•Отключение не эффективных объвлений и запуск новых.