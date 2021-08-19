i_am_ander

SMM-продвижение, настройка таргетированой рекламы, работа с блогерами

Здравствуйте, меня зовут Андрей, я Инстаграм-маркетолог.

Помогу вам привлечь больше покупателей через фэйсбук и Инстаграм.

Я предоставляю комплекс услуг, а именно:

•Упаковка профиля

•Уникальный контент в Инстаграм

Минимум 15 постов (фото/видео)

•Сторисмейкинг

•3 вида текстов, позволяющие вовлечь аудиторию,

•Дизайн, оформление шаблонов

•Составление контент плана на месяц

•Построение общей ленты

•Аналитика публикаций, их изменение

•Запуск и проведение промоакций

•Генерация идей для креативов

•Написание цепляющих заголовков

•Создание видео баннеров

•Создание статичных баннеров

•Сведение аналитики по рекламным кампаниям

•Отключение не эффективных объвлений и запуск новых.