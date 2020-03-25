motion-design, анимация, видео(съемка/монтаж)

Меня зовут Анастасия. В основе занимаюсь 2D анимацией, но в дополнении снимаю и монтирую видео. В целом, мне интересно делать контент любого рода, так как это помогает мне усовершенствовать свои навыки. По этому, я старательно и внимательно отношусь к поставленным задачам, выполняю их качественно и в срок.

Мои навыки:

редактирование видео;

монтаж видео;

фото/видео контент;

заставки для роликов;

визуальные эффекты;

добавление аудио, изображения, плашки, и т. д. в ваши видео;

создание видео презентаций и слайд-шоу;

2D анимация-векторная анимация.