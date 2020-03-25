motion-design, анимация, видео(съемка/монтаж)
Меня зовут Анастасия. В основе занимаюсь 2D анимацией, но в дополнении снимаю и монтирую видео. В целом, мне интересно делать контент любого рода, так как это помогает мне усовершенствовать свои навыки. По этому, я старательно и внимательно отношусь к поставленным задачам, выполняю их качественно и в срок.
Мои навыки:
- редактирование видео;
- монтаж видео;
- фото/видео контент;
- заставки для роликов;
- визуальные эффекты;
- добавление аудио, изображения, плашки, и т. д. в ваши видео;
- создание видео презентаций и слайд-шоу;
- 2D анимация-векторная анимация.
- Adobe Affter Effects;
- Adobe Illustrator;
- Adobe Premiere Pro;
- Adobe Photoshop;
- Final Cut Pro.
Портфолио
- Foodphotography72 просмотра
- Foodphotography73 просмотра
- Foodphotography89 просмотров
- Foodphotography78 просмотров
- Видеосъемка для бренда Bob Basset80 просмотров
- Видеосъемка для бренда Bob Basset85 просмотров
- Анимация для заставки детского YouTube канала64 просмотра