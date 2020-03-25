i_am_sia

Анастасия i_am_sia

 
27 летУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
motion-design, анимация, видео(съемка/монтаж)

Меня зовут Анастасия. В основе занимаюсь 2D анимацией, но в дополнении снимаю и монтирую видео. В целом, мне интересно делать контент любого рода, так как это помогает мне усовершенствовать свои навыки. По этому, я старательно и внимательно отношусь к поставленным задачам, выполняю их качественно и в срок.

Мои навыки:

  • редактирование видео;
  • монтаж видео;
  • фото/видео контент;
  • заставки для роликов;
  • визуальные эффекты;
  • добавление аудио, изображения, плашки, и т. д. в ваши видео;
  • создание видео презентаций и слайд-шоу;
  • 2D анимация-векторная анимация.
Инструменты, которые я использую:

  • Adobe Affter Effects;
  • Adobe Illustrator;
  • Adobe Premiere Pro;
  • Adobe Photoshop;
  • Final Cut Pro.
Всегда рада сотрудничеству!
IllustratorPhotoshop
Портфолио