i_design

Igor Victorovich i_design

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Графический дизайн

- Фирменный стиль

- логотипы

- полиграфия

- наружная реклама

- нейминг

Мое портфолио также доступно по адресу

http://www.free-lance.ru/users/IgorM

Портфолио
Показать больше работ