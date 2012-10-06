Igor Victorovich i_designi_design
38 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Графический дизайн
- Фирменный стиль
- логотипы
- полиграфия
- наружная реклама
- нейминг
Мое портфолио также доступно по адресу
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Гайдлайн для Поволжской Аграрной Компании236 просмотров
- Фирменный стиль для Поволжской Аграрной Компании217 просмотров
- Логотип для Поволжской Аграрной Компании263 просмотра
- Каталог нижнего белья страница193 просмотра
- Каталог нижнего белья обложка273 просмотра
- Логотип для fruitful solutions234 просмотра
- Логотип для радиостанции YleX268 просмотров
- Логотип для Casino Seume237 просмотров
- Штендер843 просмотра
- Визитки для Дальфес206 просмотров
- Листовка "котельные и энергетические комплексы" 2156 просмотров
- Листовка "котельные и энергетические комплексы"149 просмотров