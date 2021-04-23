i_son21_i200

Здравствуйте! Я-Соня, студентка первого курса в РАНХиГС на рекламе и связи с общественностью. ▪Уже практически год я прохожу различные онлайн курсы. Уже за плечами - LiRu Академия (курсы по профессиям онлайн - копирайтер, контент-менеджер, менеджер блогера , работа в телеграмм), а также курс «Соц. сети на миллион» Михаила Христосенко. На данный момент прохожу Инстапрожектор Александры Митрошиной. ▪Мои сильные стороны в этой деятельности - написание постов, составление контент-плана, ведение сториз, визуал ленты, создание презентаций. Я получаю огромное удовольствие от работы в сфере рекламы, продвижения, упаковки профилей и т.д. ▪Ответственна, следую дедлайнам, обожаю учиться новому, дружелюбная и открытая. Очень надеюсь на наше сотрудничество. Связаться вы можете со мной тут или в Инстаграм - sofya_yarmusevich