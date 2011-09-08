Дипломные, курсовые, контрольные, рефераты на заказ

Інформаційна Агенція Мега+

Дипломні, курсові, контрольні роботи і реферати на замовлення (всі спеціальності) точні та гуманітарні дисціпліни. Завдання (задачі), практика, переклади (літературний, спеціалізований), набір тексту. Креслення від руки, AutoCad, та інші програми. Всі роботи виконуються висококласними фахівцями - викладачами, аспірантами всіх ВУЗів. Всі роботи індивідуальні! При виконанні робіт використовується новітня література. СУПРОВІД!!!

ст.м. Святошин, м. Київ вул. Чистяківська 2, оф. 218

Наталія Олександрівна.

тел.: 044 587 91 29;

044 22857 81;

066 485 53 57

[email protected]