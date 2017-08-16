ia_neyasova

Транскрибация Вашего тренинга - за участие!

Вы инфобизнесмен, тренер или коуч?

Вы проводите обучения онлайн или оффлайн?

Если да,

то Вы, наверняка, хотели бы получить сразу после проведенного мероприятия его транскрибацию (почти дословный конспект в текстовом формате).

Этот конспект Вы могли бы использовать как:

основу для своей книги,

конспект для продажи или подарка участникам тренинга/вебинара,

материал для постов в соцсетях и статей для сайта.

И я готова сделать такую транскрибацию для Вас условно-бесплатно ,

а точнее - за участие в Вашем обучении.

Если Вам показалось интересным моё предложение - пишите и звоните прямо сейчас!