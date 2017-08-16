ia_neyasova

Ирина Неясова ia_neyasovaia_neyasova
40 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Транскрибация Вашего тренинга - за участие!
Вы инфобизнесмен, тренер или коуч?
Вы проводите обучения онлайн или оффлайн?
Если да,
то Вы, наверняка, хотели бы получить сразу после проведенного мероприятия его транскрибацию (почти дословный конспект в текстовом формате).
Этот конспект Вы могли бы использовать как:
основу для своей книги,
конспект для продажи или подарка участникам тренинга/вебинара,
материал для постов в соцсетях и статей для сайта.
И я готова сделать такую транскрибацию для Вас условно-бесплатно ,
а точнее - за участие в Вашем обучении.
Если Вам показалось интересным моё предложение - пишите и звоните прямо сейчас!
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