ia_neyasova

Ирина Неясова ia_neyasova

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Транскрибация Вашего тренинга - за участие!

 Вы инфобизнесмен, тренер или коуч? 

Вы проводите обучения онлайн или оффлайн?

 Если да, 

то Вы, наверняка, хотели бы получить сразу после проведенного мероприятия его транскрибацию (почти дословный конспект в текстовом формате). 

Этот конспект Вы могли бы использовать как:

 основу для своей книги,

 конспект для продажи или подарка участникам тренинга/вебинара,

 материал для постов в соцсетях и статей для сайта. 

И я готова сделать такую транскрибацию для Вас условно-бесплатно , 

а точнее - за участие в Вашем обучении.

Если Вам показалось интересным моё предложение - пишите и звоните прямо сейчас!  

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