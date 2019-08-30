Навыки и умения:
- Обеспечение работы локальной вычислительной сети и IТ-оборудования, включая серверы, компьютеры, принтеры, сканеры, сетевые устройства
(концентраторы, мосты, коммутаторы и др), копировально-множительную
аппаратуру.
- Обеспечение работы стандартного системного и прикладного программного обеспечения.
- Обеспечение работы Интернет (включая каналы связи и обслуживание аппаратно-программных средств).
- Организация профилактических работ на IT-оборудовании, его ремонт и модернизация.
- Организация закупки IT-оборудования, запасных частей и расходных материалов.
- Предоставление права доступа сотрудников к информации, обеспечение
резервного копирования информации хранящейся на файл-серверах
предприятия.
- Осуществление мониторинга и протоколирования использования ресурсов Интернет.
- Разработка перспективных и годовых планов и графиков работы,
технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по
улучшению его эксплуатации, предупреждению простоев в работе, повышению
качества работы, эффективному использованию вычислительной техники.
- Планирование и контроль исполнения бюджета отдела.
- Контролирование договорных отношений с поставщиками IT-оборудования и IT-услуг.
- Подготовка компьютеров и отдельных устройств к работе, их технический
осмотр, проведение проверки наличия неисправностей, устранение
неисправностей и предотвращение появления неисправностей в будущем.
- Своевременное и качественное выполнение ремонта компьютеров и отдельных устройств своими силами или силами третьих лиц.
- Установка, настройка и обновление операционной системы, офисных приложений, прочего стандартного программного обеспечения.
- Обеспечение бесперебойного функционирования системы и принятие
оперативных мер по устранению возникающих в процессе работы нарушений.
- Организация защиты периметра сети с помощью DLP систем . Есть сертификат по пентестингу от компании Pentestit