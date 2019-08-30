Системный администратор

Навыки и умения:

- Обеспечение работы локальной вычислительной сети и IТ-оборудования, включая серверы, компьютеры, принтеры, сканеры, сетевые устройства

(концентраторы, мосты, коммутаторы и др), копировально-множительную

аппаратуру.

- Обеспечение работы стандартного системного и прикладного программного обеспечения.

- Обеспечение работы Интернет (включая каналы связи и обслуживание аппаратно-программных средств).

- Организация профилактических работ на IT-оборудовании, его ремонт и модернизация.

- Организация закупки IT-оборудования, запасных частей и расходных материалов.

- Предоставление права доступа сотрудников к информации, обеспечение

резервного копирования информации хранящейся на файл-серверах

предприятия.

- Осуществление мониторинга и протоколирования использования ресурсов Интернет.

- Разработка перспективных и годовых планов и графиков работы,

технического обслуживания и ремонта оборудования, мероприятий по

улучшению его эксплуатации, предупреждению простоев в работе, повышению

качества работы, эффективному использованию вычислительной техники.

- Планирование и контроль исполнения бюджета отдела.

- Контролирование договорных отношений с поставщиками IT-оборудования и IT-услуг.

- Подготовка компьютеров и отдельных устройств к работе, их технический

осмотр, проведение проверки наличия неисправностей, устранение

неисправностей и предотвращение появления неисправностей в будущем.

- Своевременное и качественное выполнение ремонта компьютеров и отдельных устройств своими силами или силами третьих лиц.

- Установка, настройка и обновление операционной системы, офисных приложений, прочего стандартного программного обеспечения.

- Обеспечение бесперебойного функционирования системы и принятие

оперативных мер по устранению возникающих в процессе работы нарушений.

- Организация защиты периметра сети с помощью DLP систем . Есть сертификат по пентестингу от компании Pentestit