Ищу партнёров. предприниматель.

Идеи магазинов: русская национальная одежда, одежда изо льна в русском стиле, просто льняные изделия: бельё, скатерти, шторы, салфетки..... сувениры резные, шкатулки,

услуги резчиков, скульпторов, художников, керамистов..... и др........

Цена - это цена предполагаемого проекта, мне партнёр нужен работающий на конечный результат, будет результат, будет оплата, а так, может идея моя в корне не верна и не стоит с ней возиться......

Работать может вам и не придётся, если вы увидите всю тщету и бесполезность, бездоходность данного проекта. Поэтому, если вы считаете что проект будет доходным, у вас все вопросы отпадут, если вы считаете это пустышкой и бесполезной тратой времени, то и начинать не стоит и сайт городить не надо. Сайт ради сайта не нужен, нужен доходный бизнес.

Подробности: требуется равноправный партнёр на всё время работы сайта-магазина, то есть надо вести проект постоянно..... оплата - 50% от прибыли...... вместе работаем над идеей, обсуждаем, воплощаем, если оно того стоит. Партнёрские отношения.

гарантии - это же ваш сайт будет, вы его вести будете и всё контролировать сами все процессы.....

хостинг и домен я оплачиваю, ваша работа - сами оцениваете, потом каждый свои расходы вычтет из прибыли.

начать пробу можно и на бесплатном, обкатать, изучить рынок, спрос.... если дело пойдёт перенести на платный.

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