iagrand

Роман iagrand

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка уникальных web-проектов любой сложности, брендирование, сопровождение, поддрежка, SEO, SMM, Администрирование IT

О нас

Мы - квинтессенция веб-дизайна, Брендинга, а также разработки веб-проектов и маркетинговых услуг.

Мы знаем, что процесс развития собственного бизнеса - уникален.

Мы идем через это сами. 

Основа нашей работы - успех наших клиентов.

Остальное  - это инструменты.

Наш опыт

6 лет в web-индустрии

5 лет в PR и маркетинговых услугах

4 года в разработке коммерческого программного обеспечения

Наши преимущества

  • Собственная уникальная система управления содержимым (CMS)
  • Собственная уникальная система для взаимодействия с клиентами (CRM)
  • Максимально быстрая реакция на выполнение поставленных задач
  • Уникальная система скидок
  • Гарантия, Качество, Сервис, Поддержка

Ключевые направления

  • WEB проектирование и сопровождение
  • Брендирование
  • Маркетинговые и PR услуги
  • IT поддержка
  • Юридическое сопровождение