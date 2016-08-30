Разработка уникальных web-проектов любой сложности, брендирование, сопровождение, поддрежка, SEO, SMM, Администрирование IT
О насМы - квинтессенция веб-дизайна, Брендинга, а также разработки веб-проектов и маркетинговых услуг.
Мы знаем, что процесс развития собственного бизнеса - уникален.
Мы идем через это сами.
Основа нашей работы - успех наших клиентов.
Остальное - это инструменты.
Наш опыт6 лет в web-индустрии
5 лет в PR и маркетинговых услугах
4 года в разработке коммерческого программного обеспечения
Наши преимущества
- Собственная уникальная система управления содержимым (CMS)
- Собственная уникальная система для взаимодействия с клиентами (CRM)
- Максимально быстрая реакция на выполнение поставленных задач
- Уникальная система скидок
- Гарантия, Качество, Сервис, Поддержка
Ключевые направления
- WEB проектирование и сопровождение
- Брендирование
- Маркетинговые и PR услуги
- IT поддержка
- Юридическое сопровождение
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