Мысли читать не умею, но выполнить постараюсь.
Мысли читать не умею, но выполнить постараюсь.
Привет, меня зовут Дима!
Я начинающий дизайнер и 3d artist, а по образованию будущий учитель математики:)
Опыта, как такого нет, заказы принимаю любые для портфолио, за чисто символическую плату. Работаю до результата, которой вы ищете.
Рад сотрудничеству, обращайтесь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Глаз32 просмотра
- Баннер.56 просмотров
- Ктулху.35 просмотров
- Баннеры, шапки для yotube/vkontakte.22 просмотра
- Баннеры, шапки для yotube/ vkontakte.24 просмотра
- Фото коллаж.21 просмотр
- Фото коллаж.33 просмотра
- Фото коллаж.24 просмотра