Мысли читать не умею, но выполнить постараюсь.

Мысли читать не умею, но выполнить постараюсь.

Привет, меня зовут Дима!

Я начинающий дизайнер и 3d artist, а по образованию будущий учитель математики:)

Опыта, как такого нет, заказы принимаю любые для портфолио, за чисто символическую плату. Работаю до результата, которой вы ищете.

Рад сотрудничеству, обращайтесь!