iamdivergent

Очень интересный креативный проект, выполнять который довольно легко. Четкие и понятные ТЗ. Понравилось работать в сплоченной команде, цель которой написание не технических текстов под ключи, а действительно полезного и читабельного контента для интернет-ресурсов. Ответственный заказчик, который всегда объяснит и поправит, если что-то не так. Всегда готов пойти на встречу и найти компромисс в любой ситуации. Очень довольна совместным проектом и надеюсь на плодотворное сотрудничество.