iamdivergent

Наталья iamdivergent

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
UX/UI webdesig

UI designUX design

Prototyping web pages

Landing page

Adaptive web design

Content

Figma

Отзывы заказчиков

TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Копирайтеры на проект (тематика стресс, депрессия, фобии)
Наталья показала себя как грамотный специалист, быстро поняла что я от нее хочу, всегда на связи, не пропадает. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую
Очень интересный креативный проект, выполнять который довольно легко. Четкие и понятные ТЗ. Понравилось работать в сплоченной команде, цель которой написание не технических текстов под ключи, а действительно полезного и читабельного контента для интернет-ресурсов. Ответственный заказчик, который всегда объяснит и поправит, если что-то не так. Всегда готов пойти на встречу и найти компромисс в любой ситуации. Очень довольна совместным проектом и надеюсь на плодотворное сотрудничество.
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