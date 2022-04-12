UX/UI Дизайнер

Моя основная специализация — это:

Дизайн сайтов, UX/UI. От визитки и Интернет-магазина до лендинга и портала. Никаких шаблонов, все проекты разрабатываются по индивидуальным концепциям в соответствии с разработанными прототипами (если они требуются). Адаптивный дизайн подразумевает разработку макетов для десктопа, планшета и смартфона (обычно это 1280 px, 768 px и 320 px, соответственно, но мы можем выбрать с вами абсолютно любые, необходимые вам разрешения). В работе я использую не только инструментарий дизайнера (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator), но и глубокие практические знания в области маркетинга и психологии рекламы (за плечами — высшее рекламное образование с красным дипломом и опыт работы в крупных компаниях). Это эффективное сочетание позволяет разрабатывать мне по-настоящему продуманный, современный и работающий дизайн.

Дизайн и анимация рекламных баннеров. Я разрабатываю красочные и эффективные баннеры в форматах GIF/JPEG/PNG (Flash и HTML5 не занимаюсь). Выбор и использование эффектов, разработка сценария, подготовка рекламных текстов — все это я беру на себя.

Дизайн мобильных приложений. Мобильными приложениями, для которых я разрабатываю дизайн, легко пользоваться, у них доступная навигация, продуманный интерфейс и качественное оформление. Я стараюсь вложить в разработку весь свой опыт и подхожу индивидуально к каждой задаче.

Дизайн интерфейсов. Админ-панели, дашборды, интерфейсы приложений. Тщательная проработка каждой детали, глубокое погружение в поставленную передо мной задачу.

Аудит сайтов (UX/UI/метрики). Могу рассказать, почему на сайте нет продаж или маленькая посещаемость, почему желтый текст на белом фоне — это плохо и почему неудобно пользоваться сайтом без адаптивного дизайна. И не просто рассказать, но и дать практические рекомендации по устранению ошибок. Для тех, кто заказывает эту услугу вместе с редизайном сайта, — аудит предоставляется бесплатно.