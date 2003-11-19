iamkxtcyukk

Исполнитель с вкусными ценами! :)

Приветствую! Меня зовут Иван. Я занимаюсь разработкой дизайна сайтов, мобильных приложений и баннеров. у меня 1.5 года опыта в этой сфере и я уже успел поработать в IT компании штатным дизайнером. В IT компании выполнил более 20 заказов по дизайну.

Но так как фриланс бирже все равно где я работал до того как пришел сюда - на сайте фриланса мой аккаунт помечается как аккаунт новичка, соответственно я готов делать некоторые заказы бесплатно (за портфолио так сказать). После выполнения Вашего заказа, я прошу чтоб вы поставили мне отзыв и прорекламировали (если это возможно).

Помимо дизайна я могу сверстать Ваш заказ на Тильде (тильда, это платформа для верстки сайтов) и все это будет БЕСПЛАТНО и всего лишь за ОТЗЫВ и ПИАР.

Если вас заинтересовал мой профиль - прошу связаться со мной в телеграм: +380684827036. Там я покажу вам свои работы и мы сможем обсудить дальнейшее сотрудничество.

Спасибо Вам за то, что дочитали до этого момента! Желаю вам прекрасного продолжения дня и успехов! :)