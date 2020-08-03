Контекстная и таргетированная реклама

Здравствуйте! Меня зовут Аней. Всю сознательную жизнь я провожу в интернете, последние 5 лет занимаюсь интернет-маркетингом: пишу тексты, продвигаю сайты с помощью SEO, создаю и поддерживаю контекстную и таргетированную рекламу. Самое любимое из всего - контекст и таргет, моя настоящая любовь!

Работала с разными проектами от детских квестов и фотостудии до застройщиков и дилера Порше. Берусь только за интересные проекты, чтобы вкладывать в них всю душу. Не люблю, когда деньги тратятся впустую, особенно, если это деньги заказчика.