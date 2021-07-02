Яна Бейфорт iamonstrbirshya1iamonstrbirshya1
Опыт работы в фотографии и ретуши Более 5 лет. Предпочитаю стиль Художественной обработки, также могу сделать Beauty-обработку (сделать ретушь для журнала/каталога/лукбука), могу работать с
Предметным фото.
Женские портреты: Делаю детальную ретушь лица; коррекцию фигуры в пластике; чистку одежды/формирование нужных объемов, складок; цветовую
и свето-теневую коррекцию всей фотографии.
Довожу фотографию до гармоничного сочетания цветов. Убираю морщины (либо сглаживаю возрастные морщины), прыщи (по желанию родинки),
ненужные тени и оттенки кожи, отбеливаю зубы, убираю ненужные волосы
(приглаживаю).
Вставляю разные объекты в фото, Вырезаю Объекты от фона, Вставляю любые фоны, включая небо/воду и т.д. Убираю темные грязные оттенки на
фотографии, ненужные пятна на фоне и на объекте.
Придаю каждому фото Изысканность и определенную Атмосферу. Выполню работу высокой сложности и ответственности.
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