Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я из Санкт-Петербурга, Россия. Я занимаюсь обработкой видео в течение 5 лет, создаю рекламные видеоролики и видеоконтент для ведения блогов на российском рынке.

Мои навыки:

- создание видеоклипов для коммерческих целей

- редактирование видео для YouTube и Instagram

- музыкально сопровождение и добавление звуковых эффектов

- креативные переходы

- добавление текста и цветокоррекции

Что я использую:

- Final Cut Pro