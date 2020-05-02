Здравствуйте! Меня зовут Сергей, я из Санкт-Петербурга, Россия. Я занимаюсь обработкой видео в течение 5 лет, создаю рекламные видеоролики и видеоконтент для ведения блогов на российском рынке.
Мои навыки:
- создание видеоклипов для коммерческих целей
- редактирование видео для YouTube и Instagram
- музыкально сопровождение и добавление звуковых эффектов
- креативные переходы
- добавление текста и цветокоррекции
Что я использую:
- Final Cut Pro
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Портфолио
- Приглашение в музыкальную школу.96 просмотров
- Создание YouTube канала.31 просмотр
- Создание видео с нуля.40 просмотров