Графический дизайнер

Имею образование по специальности Графический дизайн.

- Специализируюсь на логотипах. Заказы на простые минималистичные лого могу выполнять день в день.

- Опыт в разработке инфографики. Помогу в создании продающих карточек для маркетплейсов, как в минималистичном стиле, так и с помощью более сложного дизайна.

Также работаю с листовками, визитками, постерами и афишами.