Графический дизайнер
Имею образование по специальности Графический дизайн.
- Специализируюсь на логотипах. Заказы на простые минималистичные лого могу выполнять день в день.
- Опыт в разработке инфографики. Помогу в создании продающих карточек для маркетплейсов, как в минималистичном стиле, так и с помощью более сложного дизайна.
Также работаю с листовками, визитками, постерами и афишами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Шрифтовые логотипынет просмотров
- Подборка простых графических логотипов4 просмотра
Логотипы и Знаки
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