ПОРТФОЛИО - https://iamvictorius.tumblr.com
Навыки:
1. Работаю в программах Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, рисую от руки и на граф. планшете (tradition and digital art).
2. Создаю растровые и векторные иллюстрации к книгам и не только.
3. Разрабатываю фирменный стиль, логотипы, брэндбуки, рекламные банеры, визитки и т.д
4. Рисую портреты, натюрморты, академ. рисунок и т.д.
5. Рисую фешн иллюстрации и принты для одежды, мерч продукции.
6. Работаю с инфографикой и плакатной иллюстрацией.
7. Создаю коллажи из фото, реставрирую и редактирую фотографии.
Отношусь к своей работе максимально ответственно и с креативом.
Условия сотрудничетсва:
1. Первоначальное общение по проекту веду только в ЛС этого сайта. В случае возникновения взаимного интереса возможен переход в Телеграм.
2. Способы оплаты - карта Приватбанка.
3. Прошу клиентов максимально точно объяснять задачу.
4. Работаю по предоплате или по безопасной сделке.
5. Если в процессе работы вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата не возвращается. Относитесь с уважением к моему времени и труду).
6. К четким аргументированным правкам и замечаниям отношусь спокойно и уважительно. Если клиент не четко объясняет задачу и мне приходиться думать и гадать, что нужно сделать и при этом вносить кучу правок, то я прошу за это доплачивать.
Буду рада сотрудничать!
С уважением,
Виктория