Графический дизайнер, иллюстратор, 2D/digital art. Ретушь фото

ПОРТФОЛИО - https://iamvictorius.tumblr.com

Навыки:

1. Работаю в программах Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, рисую от руки и на граф. планшете (tradition and digital art).

2. Создаю растровые и векторные иллюстрации к книгам и не только.

3. Разрабатываю фирменный стиль, логотипы, брэндбуки, рекламные банеры, визитки и т.д

4. Рисую портреты, натюрморты, академ. рисунок и т.д.

5. Рисую фешн иллюстрации и принты для одежды, мерч продукции.

6. Работаю с инфографикой и плакатной иллюстрацией.

7. Создаю коллажи из фото, реставрирую и редактирую фотографии.

Отношусь к своей работе максимально ответственно и с креативом.

Условия сотрудничетсва:

1. Первоначальное общение по проекту веду только в ЛС этого сайта. В случае возникновения взаимного интереса возможен переход в Телеграм.

2. Способы оплаты - карта Приватбанка.

3. Прошу клиентов максимально точно объяснять задачу.

4. Работаю по предоплате или по безопасной сделке.

5. Если в процессе работы вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата не возвращается. Относитесь с уважением к моему времени и труду).

6. К четким аргументированным правкам и замечаниям отношусь спокойно и уважительно. Если клиент не четко объясняет задачу и мне приходиться думать и гадать, что нужно сделать и при этом вносить кучу правок, то я прошу за это доплачивать.

Буду рада сотрудничать!

С уважением,

Виктория