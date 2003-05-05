iamzaphkiel

Привет, меня зовут Валера. Я занимаюсь видеомонтажом уже более 2-ух лет. Работаю в Adobe After Effects и в Adobe Premiere Pro. В 16 лет начинал как самоучка, знакомился с программой, затем монтировал клипы. Через некоторое время пошел на углубленные курсы для "повышения квалификации" в Харькове. Приятный опыт, но тем не менее хочется работать с людьми. Да, мне 18 лет, учусь в университете. Расцениваю это как огромный плюс, ведь большая часть креативов делаются для таргета молодого возраста. Всегда находится идея для проекта, и возможность для реализации. Есть доступное портфолио касаемо клипмейкинга