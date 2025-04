iandreevna

Администратор онлайн-проекта

Привет, меня зовут Инара. Готова помочь с технической стороной Вашего онлайн-проекта, онлайн-школы. Предлагаю Вам услуги по созданию сайтов, работу с платформой GetCourse, организацию вебинаров, работу с рассылками и многое другое:

Создание одностраничных и многостраничных сайтов

Адаптация под любые устройства

Работа с ZeroBlock

Создание формы приема данных

Подключение домена, создание доменной почты

Интеграция социальных сетей

Базовые настройки GetCourse

Создание и интеграция виджета для регистрации и покупки

Создание продукта и предложения

Создание тренинга и загрузка уроков

Создание процессов

Создание писем и рассылок

Рассылка через WhatsHelp

Рассылка через Senler

Создание чат-ботов

Вебинар в Bizon365

Вебинар в GetCourse

Трансляция через YouTube + OBS

Создание вебинарной комнаты

Создание вебинарной воронки

Сервисы, с которыми я работаю:

Tilda

GetCourse

YouTube+OBS

Bizon365

WhatsHelp

Senler

Canva

MindMeister

Trello

Hi, my name is Inara. My goal is to make your product effective. I create a professional website for your business, project.

Some of the software that i have experience in using:

Tilda

GetCourse

YouTube+OBS

Bizon365

WhatsHelp

Senler

Canva

MindMeister

Trello