iandriychenko17

Специалист своей работы!Быстрый результат!

Я-это Ваш помощник!Быстрое и качественное выполнение заданий - тогда Вам ко мне!

Владею иностранными языками: английский , немецкий, испанский , польский.

Есть большой опыт в работе с текстами: набор, перевод, редактирование.

Провожу анализы текстов на уникальность и индивидуальность.

Имею опыт в написании статей.

Работаю быстро, и за приятную цену!Результат Вас порадует!

Буду рада сотрудничеству.