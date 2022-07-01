iandriychenko17

Інна Гайнетдінова iandriychenko17iandriychenko17
30 летУкраина/Александрия
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Специалист своей работы!Быстрый результат!
Я-это Ваш помощник!Быстрое и качественное выполнение заданий - тогда Вам ко мне!
Владею иностранными языками: английский , немецкий, испанский , польский.
Есть большой опыт в работе с текстами: набор, перевод, редактирование.
Провожу анализы текстов на уникальность и индивидуальность.
Имею опыт в написании статей.
Работаю быстро, и за приятную цену!Результат Вас порадует!
Буду рада сотрудничеству.