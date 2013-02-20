Дизайнер
Я не такой. Я другой. Не на столько безнадежен, чтобы думать вперед. Не думаю, а решаю и приняв решение не в праве колебаться. Не ищу легких путей. Беру на себя повышенные обязательства. Всегда готов бороться до полной победы по всем фронтам за наши высокие идеалы, прежде всего по внутренним. И я не оставляю следов на свежем снегу. Аминь!
(Дизайн сайтов, баннеры, логотипы, полиграфия, пиксель-арт/иконки, программные интерфейсы, дизайн среды, наружная реклама, дизайн продукции, фирменный стиль, обработка фотографий.)
Портфолио
- Апельсины211 просмотров
- Без названия188 просмотров
- Без названия160 просмотров
- Сайт- визитка для студии CCSoft895 просмотров
- Лого для сайта Gold Roger216 просмотров
- Лого для компании323 просмотра
- Дизайн футболки для Mens Health301 просмотр
- Дизайн футболки для Mens Health227 просмотров
- Дизайн футболки для Mens Health283 просмотра
- Дизайн футболки для Mens Health265 просмотров
- Дизайн футболки для Mens Health238 просмотров
- Юзерпик254 просмотра
Фирменный стиль
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от $125
#1868
Логотипы и Знаки
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от $50
#4224
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $75
#4802