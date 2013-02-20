iarua

Игорь Войтенко iarua

 
37 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Дизайнер

Я не такой. Я другой. Не на столько безнадежен, чтобы думать вперед. Не думаю, а решаю и приняв решение не в праве колебаться. Не ищу легких путей. Беру на себя повышенные обязательства. Всегда готов бороться до полной победы по всем фронтам за наши высокие идеалы, прежде всего по внутренним. И я не оставляю следов на свежем снегу. Аминь!

(Дизайн сайтов, баннеры, логотипы, полиграфия, пиксель-арт/иконки, программные интерфейсы, дизайн среды, наружная реклама, дизайн продукции, фирменный стиль, обработка фотографий.)

Дизайн сайта
Портфолио
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $125
#1868
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
#4224
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $75
#4802