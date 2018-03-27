iaspy

Алексей iaspy

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • 3d иконки

    нужны иконки в таком стиле https://vier-group.ru/metalloprokat/ осилите? примерно штук 20-25 для этих разделов https://vier-group.ru/obrabotka-stekla/ и всех которые в них

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сделать сайт на wordpress

    $1450

    Необходимо сделать сайт наподобие этого https://dskin7.wixsite.com/1kanal Только собрать его на wordpress с возможностью добавления видео с ютуба. Обязательно должна быть разбивка по категориям. Вообще работы много. Шаблон нужен индивидуальный + возможно что именно ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад