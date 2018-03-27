Необходимо сделать сайт наподобие этого https://dskin7.wixsite.com/1kanal Только собрать его на wordpress с возможностью добавления видео с ютуба. Обязательно должна быть разбивка по категориям. Вообще работы много. Шаблон нужен индивидуальный + возможно что именно ...