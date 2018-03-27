нужны иконки в таком стиле https://vier-group.ru/metalloprokat/ осилите? примерно штук 20-25 для этих разделов https://vier-group.ru/obrabotka-stekla/ и всех которые в них
3D-графика14 заявок
Закрыт
7 лет назад
нужны иконки в таком стиле https://vier-group.ru/metalloprokat/ осилите? примерно штук 20-25 для этих разделов https://vier-group.ru/obrabotka-stekla/ и всех которые в них
Необходимо сделать сайт наподобие этого https://dskin7.wixsite.com/1kanal Только собрать его на wordpress с возможностью добавления видео с ютуба. Обязательно должна быть разбивка по категориям. Вообще работы много. Шаблон нужен индивидуальный + возможно что именно ...