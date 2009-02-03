[email protected] Тел. 8-962-966-56-03
Иванюк Анастасия Юрьевна
Художник-Дизайнер
Опыт работы:
Сентябрь 2008 - октябрь 2008
Проект-Сервис
Строительство, недвижимость
г.Москва
Должность: Дизайнер
Обязанности: отрисовка в Illustrator планов домов, квартир, схем территорий для рекламных буклетов и каталогов.
Август 2007 - октябрь 2007
Элекс-дизайн
Архитектура, строительство, дизайн
г.Москва
Должность: Художник-дизайнер
Обязанности: рисунок от руки (интерьер, ландшафтный дизайн, элементы декора)
Ноябрь 2005 - апрель 2006
ЧП Радостная
Салон штор
г.Москва
Должность:
Дизайнер-консультант
Обязанности: общение с клиентами, выполнение эскизов, оформление заказа, контроль за исполнением заказа
Сентябрь 2005 - ноябрь 2005
Ваш Стиль
Архитектура, строительство, дизайн
г.Пенза
Должность: Дизайнер
разработка фирменного стиля компании(логотип, визитка, буклет); дизайн интерьера;
Образование
Высшее: в настоящий момент являюсь студенткой РГГУ (3 курс)
С 2006 по наст. вр.
Российский Государственный Гуманитарный Университет; Факультет Истории, Политологии и Права; Востоковедение. Африканистика (китайский язык) (очное)
Специальность:
Востоковед (китайский язык)
Средне-специальное: 2001-2005 гг.
Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого
Дизайн окружающей среды;
Специальность: Дизайнер
Профессиональные навыки
Рисунок от руки (живопись, графика), макетирование, графические редакторы Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ CorelDRAW.
Английский язык (средний уровень)
Китайский язык (базовый уровень)
Исполнительна, ответственна, коммуникабельна, легко обучаюсь новому, а также стремлюсь развивать и совершенствовать профессиональные знания и навыки.
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