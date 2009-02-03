Художник-дизайнер

[email protected] Тел. 8-962-966-56-03

Иванюк Анастасия Юрьевна

Художник-Дизайнер

Опыт работы:

Сентябрь 2008 - октябрь 2008

Проект-Сервис

Строительство, недвижимость

г.Москва

Должность: Дизайнер

Обязанности: отрисовка в Illustrator планов домов, квартир, схем территорий для рекламных буклетов и каталогов.

Август 2007 - октябрь 2007

Элекс-дизайн

Архитектура, строительство, дизайн

г.Москва

Должность: Художник-дизайнер

Обязанности: рисунок от руки (интерьер, ландшафтный дизайн, элементы декора)

Ноябрь 2005 - апрель 2006

ЧП Радостная

Салон штор

г.Москва

Должность:

Дизайнер-консультант

Обязанности: общение с клиентами, выполнение эскизов, оформление заказа, контроль за исполнением заказа

Сентябрь 2005 - ноябрь 2005

Ваш Стиль

Архитектура, строительство, дизайн

г.Пенза

Должность: Дизайнер

разработка фирменного стиля компании(логотип, визитка, буклет); дизайн интерьера;

Образование

Высшее: в настоящий момент являюсь студенткой РГГУ (3 курс)

С 2006 по наст. вр.

Российский Государственный Гуманитарный Университет; Факультет Истории, Политологии и Права; Востоковедение. Африканистика (китайский язык) (очное)

Специальность:

Востоковед (китайский язык)

Средне-специальное: 2001-2005 гг.

Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого

Дизайн окружающей среды;

Специальность: Дизайнер

Профессиональные навыки

Рисунок от руки (живопись, графика), макетирование, графические редакторы Adobe Photoshop‚ Adobe Illustrator‚ CorelDRAW.

Английский язык (средний уровень)

Китайский язык (базовый уровень)

Исполнительна, ответственна, коммуникабельна, легко обучаюсь новому, а также стремлюсь развивать и совершенствовать профессиональные знания и навыки.