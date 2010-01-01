ibizadreamer

Assistant - interpreter
E-mail [email protected]
Тел. (моб.) +7 (925) 275-08-83 с 11 до 21
Тел. (раб.) +7 (925) 275-08-83
Адрес личного сайта http://work-rudn.ru
Проживание Москва (ст. м. Юго-Западная)
Предпочтительное время в пути до будущей работы не более часа
Дата рождения 23.09.1988
Переезд Переезд невозможен
Примерная зарплата 35 000 руб.
Дата последнего изменения резюме 25.09.2012 17:54
Административный персонал
Персональный ассистент
Вечерний секретарь
Управляющий офисом(Оffice manager)
Образование
Основное
2012 — Российский Университет Дружбы Народов, Институт Иностранных Языков, Теория коммуникации и международные связи с общественностью (PR), магистр лингвистики
Тесты/Экзамены
2011 — определения уровня знаний языка, Мадридская языковая школа Дон Кихоте, В2
Профессиональный опыт
03.2012 - продолжаю работать , Denis' School ( Россия , www.dschool.com ) — Образовательные учреждения
Преподаватель английского языка
обучение корпоративных клиентов
09.2010 - 08.2012 , Дубль В ( Московский , www.doublev.ru ) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия
секретарь-референт
распределение телефонных звонков, работа с документацией, помощь в планирование рабочего графика, перевод, подготовка приёма посетителей и проведения переговоров.
05.2008 - 04.2011 , выставки и PR-акции различной тематики
The representative of the delegation
встреча делегаций в аэропорту, сопровождение до гостиницы, проведение экскурсий по Москве, помощь в организации выставки, перевод на конференциях, помощь в проведение культурных программ и т.д.
05.2010 - 09.2010 , Бюро переводов ( Москва ) — Юриспруденция
Ассистент руководителя
переводы различной тематики, в основном юридические, помощь руководителю
01.2010 - 04.2010 , Биосфера ( Москва , biosfera.ru )
администратор на ресепшн и в спа
работа с компьютерной базой клуба, кассой, ответственная за телефонные звонки, клубные карты и сейфы
Дополнительная информация
Гражданство:
Россия
Разрешение на работу в странах:
Россия
Языки
Родной язык — Русский
Испанский, читаю профессиональную литературу
Английский, свободно владею
Французский, базовые знания
Ключевые навыки
Окончила в июне 2012 магистратуру Российского Университета Дружбы Народов и получила магистра пиар, в 2009 проходила педагогическую практику там же (опыт работы как с детьми, там и со взрослыми), отличное знание английского и испанского языков; основная цель работать с английским или испанским, очень хотелось бы в сфере PR или fashion-индустрии (мода- моя страсть), трудоспособная, энергичная, творческая, толерантная, пунктуальная, умею работать в коллективе, презентабельная внешность, присутствует желание работать с перспективой карьерного роста, знание ПК.