ibizadreamer

Assistant - interpreter

Административный персонал

Персональный ассистент

Вечерний секретарь

Управляющий офисом(Оffice manager)

Образование

Основное

2012 — Российский Университет Дружбы Народов, Институт Иностранных Языков, Теория коммуникации и международные связи с общественностью (PR), магистр лингвистики

Тесты/Экзамены

2011 — определения уровня знаний языка, Мадридская языковая школа Дон Кихоте, В2

Профессиональный опыт

03.2012 - продолжаю работать , Denis' School ( Россия , www.dschool.com ) — Образовательные учреждения

Преподаватель английского языка

обучение корпоративных клиентов

09.2010 - 08.2012 , Дубль В ( Московский , www.doublev.ru ) — Дизайн/мультимедиа/полиграфия

секретарь-референт

распределение телефонных звонков, работа с документацией, помощь в планирование рабочего графика, перевод, подготовка приёма посетителей и проведения переговоров.

05.2008 - 04.2011 , выставки и PR-акции различной тематики

The representative of the delegation

встреча делегаций в аэропорту, сопровождение до гостиницы, проведение экскурсий по Москве, помощь в организации выставки, перевод на конференциях, помощь в проведение культурных программ и т.д.

05.2010 - 09.2010 , Бюро переводов ( Москва ) — Юриспруденция

Ассистент руководителя

переводы различной тематики, в основном юридические, помощь руководителю

01.2010 - 04.2010 , Биосфера ( Москва , biosfera.ru )

администратор на ресепшн и в спа

работа с компьютерной базой клуба, кассой, ответственная за телефонные звонки, клубные карты и сейфы

Дополнительная информация

Гражданство:

Россия

Разрешение на работу в странах:

Россия

Языки

Родной язык — Русский

Испанский, читаю профессиональную литературу

Английский, свободно владею

Французский, базовые знания

Ключевые навыки

Окончила в июне 2012 магистратуру Российского Университета Дружбы Народов и получила магистра пиар, в 2009 проходила педагогическую практику там же (опыт работы как с детьми, там и со взрослыми), отличное знание английского и испанского языков; основная цель работать с английским или испанским, очень хотелось бы в сфере PR или fashion-индустрии (мода- моя страсть), трудоспособная, энергичная, творческая, толерантная, пунктуальная, умею работать в коллективе, презентабельная внешность, присутствует желание работать с перспективой карьерного роста, знание ПК.