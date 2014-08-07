ibond

Игорь ibond

 
56 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$135
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нужен сайт с генератором форм в админке

    $135

    Основная задача этого сайта – подача онлайн заявок с экрана смартфона. Поэтому сайт адаптирован под мобильные устройства и имеет резиновую верстку.  Администратор в админ.панеле назначает пользователю логин и пароль на вход в систему. Также указывает ФИО, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен программист для создания нескольких веб-страниц

    Нам требуется программист для создания нескольких веб-страниц, которые можно будет редактировать самостоятельно через административный кабинет. Страницы должны иметь адаптивный дизайн с хорошим отражением на экране смартфона. Есть прототипы страниц, не получается все прикрепить. Прикрепляю все нужные скриншоты для ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется программист для создания нескольких веб-страниц

    Требуется программист для создания нескольких веб-страниц, которые можно будет редактировать самостоятельно через административный кабинет. Страницы будут привязаны к мобильному приложению, поэтому должны иметь адаптивный дизайн с хорошим отражением на экране смартфона. Страница Каталог салонов: на странице есть возможность ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
$135
10 баллов
6 лет назад
Нужен сайт с генератором форм в админке
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Все качественно, раньше срока. Павел всегда был на связи, давал консультации по всем вопросам. Сам предложил безопасную сделку. Подход профессиональный. Работой доволен, рекомендую!
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