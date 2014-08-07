Основная задача этого сайта – подача онлайн заявок с экрана смартфона. Поэтому сайт адаптирован под мобильные устройства и имеет резиновую верстку. Администратор в админ.панеле назначает пользователю логин и пароль на вход в систему. Также указывает ФИО, ...
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недостаточно рекомендаций
$135
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $135Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нам требуется программист для создания нескольких веб-страниц, которые можно будет редактировать самостоятельно через административный кабинет. Страницы должны иметь адаптивный дизайн с хорошим отражением на экране смартфона. Есть прототипы страниц, не получается все прикрепить. Прикрепляю все нужные скриншоты для ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется программист для создания нескольких веб-страниц, которые можно будет редактировать самостоятельно через административный кабинет. Страницы будут привязаны к мобильному приложению, поэтому должны иметь адаптивный дизайн с хорошим отражением на экране смартфона. Страница Каталог салонов: на странице есть возможность ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужны 1000 живых подписчиков в группу в контакте. Предлагайте свою цену и сроки.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
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$135
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