Нам требуется программист для создания нескольких веб-страниц, которые можно будет редактировать самостоятельно через административный кабинет. Страницы должны иметь адаптивный дизайн с хорошим отражением на экране смартфона. Есть прототипы страниц, не получается все прикрепить. Прикрепляю все нужные скриншоты для ...