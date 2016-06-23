Linux, Windows, CISCO, VMware vSphere ESXI

Борисов Иван

Дата Рождения 27.09.83

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Цель

Получить работу в сфере информационных технологий, компьютерных

сетей и систем в организации, где в полной мере будут востребованы мои

профессиональные и личностные способности.

Общие сведения

· Более 8 лет опыта системного администрирования серверного оборудования под управлением операционных систем Windows NT/2000/XP/2003/2008/Linux и администрирования локальных сетей на базе активного сетевого оборудования Cisco, HP. включая установку и конфигурацию серверов и рабочих станций, сетевых сервисов и

работы с пользователями, в том числе 6 лет работы в банковской сфере.

· Отличные аналитические навыки и опыт в выявлении неисправностей. Стратегическое мышление, высокие организаторские способности

и умение руководить людьми. А также прекрасные способности работы в команде,

коммуникабельность, высокая стрессоустойчивость, способность работы в

экстремальных условиях.

· Около 5 лет работы на руководящих должностях.

Опыт работы

Август 2015 и по настоящее время

ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»

Начальник Отдела Информационных Технологий

Обязанности и достижения :

· Автоматизация Банка с «нуля» и затем развитие и администрирование корпоративной информационной системы.

· Определение и реализация эффективной политики Банка в сфере информационных технологий на основании действующих и планируемых

бизнес-процессов.

· Переговоры, заключение договоров с поставщиками услуг.

· Обеспечение бесперебойной работы всех IT-систем.

· Планирование, покупка и установка программного обеспечения, офисного оборудования, сети и коммуникаций, необходимых для

работы Банка

· Развертывание, наладка и администрирование операционных систем и сети.

· Внедрение и поддержка безопасности информационной системы.

· Мониторинг систем.

· Подбор и обучение персонала.

Сентябрь 2011– Декабрь 2014

ОАО «РСКБанк»

Руководитель группы системного и сетевого администрирования

Обязанности :

· Планирование работы над проектами, контроль выполнения всех этапов работы по проектам, систематизация

· Участие в разработке и внедрении технических проектов организации

· Разработка, внедрение и контроль соблюдения норм и внутренних правил корпоративной ИТ-инфраструктуры, а также политик информационной

безопасности

· Управление, планирование и развитие ИТ-инфраструктуры, для долгосрочной эффективности информационных технологий

· Координация работы команды

· Обеспечение эффективного взаимодействия с финансовыми институтами в рамках ИТ-проектов

· Обеспечение бесперебойного функционирования и технической эксплуатации коммутирующего и маршрутизирующего оборудования.

· Участие в проекте по внедрению новой АБС

· Разработка технических спецификаций и дальнейший закуп и внедрение оборудования

· Проектирование архитектуры сети передачи данных региональных отделений банка (более 150 офисов) (обеспечение резервирования

маршрутов трафика высокой пропускной способности и сбора статистики).

· Разработка и внедрение типовых и специализированных решений.

· Внедрение SAN

· Разработка и внедрение решения по виртуализации серверов VMware, Citrix

· Настройка и администрирование сетевого оборудования для головного и региональных отделений

банка.

· Настройка оборудования Cisco 1760, 2811, 2911, 2950, 2960, 35хх, 37хх, 39xx, ASA, Check Point

· Знание и практическое примение протоколов сетевых технологий и протоколов (TCP/IP, VLAN, IPsec VPN, NAT, PBR, OSPF, HSRP, EIGRP,BGP,MP-BGP,MPLS,DNS, DHCP, SNMP)

· Администрирование серверов уровня предприятия под управлением (Linux\AIX\MS Windows 2003\2008\2012)

· Консультативная и техническая помощь всем сотрудникам подразделений, филиалов и представительских офисов Банка

Январь 2009– Сентябрь 2011

ОАО «Аманбанк»

Системный администратор, начальник отдела сетевой поддержки и коммуникаций Управления автоматизации

Обязанности :

· Администрирование серверов уровня предприятия (Linux, Win2003EE)

· Разработка политики безопасности внутренней сети компании (более 250 ПК)

· Внедрение системы криптозащиты конфиденциальной информации.

· Внедрение системы мониторинга сети (Zabbix) и виртуализации серверов (VMWare)

· Объединение филиалов и офисов банка в единую корпоративную сеть на базе оборудования Cisco, HP.

Сентябрь 2007 – Ноябрь 2008

ОсОО «Partner Soft (IT consulting, outsourcing)»

Cистемный администратор

Обязанности :

Администрирование серверов уровня предприятия (Win2003ЕЕ), диагностические и профилактические работы по

поддержанию компьютерной техники и коммуникационного оборудования .

Подготовка отчетной документации, сбор и анализ статистических данных,

контакты с поставщиками услуг связи и компьютерного оборудования. Обеспечение

стабильной работы Internet-серверов, сохранность данных, антивирусная и

криптографическая защита сети. Участие в разработке проектов и модернизации

ЛВС более чем в 5 обслуживаемых организациях.

Апрель 2007 – Сентябрь 2007

ОсОО OmegaTechnologies

Начальник технического отдела

Обязанности :

· Обеспечение бесперебойной работы компьютерных рабочих мест пользователей

· Проведение работ по обновлению программного и аппаратного обеспечения, исправление сбоев и ошибок, проведение профилактики

на рабочих станциях пользователей

· Установка и настройка клиентских операционных систем семейства Ms Windows

Образование

2003 – 2009гг

Кыргызский Государственный Технический Университет

Имени ИСХАКА РАЗЗАКОВА

Факультет: Информационные технологии

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

2000 – 2003гг

Борисоглебский сельскохозяйственный техникум

Факультет: Электрификация и автоматизация с/х

Технические навыки

Операционные системы: Windows NT/2000/XP/2003/2008/Ubuntu/AIX

Почтовыесервера: MS Exchange 2003 – 2013, Zimbra

Сервисныеприложения: Active Directory, GPO, DNS, CA, DHCP, WINS, DFS, IIS, WSUS, ISA, Terminal service, Clustering service

Аппаратное обеспечение: DAS/NAS файловые хранилища и систем хранения данных HP, IBM

Сетевое оборудование: Cisco, HP

Сетевые протоколы и технологии: TCP/IP, VLAN, IPsec VPN, DMVPN, NAT, PBR, OSPF, HSRP, EIGRP, DNS, DHCP, SNMP, BGP, MP-BGP, MPLS

Офисныепакеты: Microsoft Office

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