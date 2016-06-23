Борисов Иван
Дата Рождения 27.09.83
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Цель
Получить работу в сфере информационных технологий, компьютерных
сетей и систем в организации, где в полной мере будут востребованы мои
профессиональные и личностные способности.
Общие сведения
· Более 8 лет опыта системного администрирования серверного оборудования под управлением операционных систем Windows NT/2000/XP/2003/2008/Linux и администрирования локальных сетей на базе активного сетевого оборудования Cisco, HP. включая установку и конфигурацию серверов и рабочих станций, сетевых сервисов и
работы с пользователями, в том числе 6 лет работы в банковской сфере.
· Отличные аналитические навыки и опыт в выявлении неисправностей. Стратегическое мышление, высокие организаторские способности
и умение руководить людьми. А также прекрасные способности работы в команде,
коммуникабельность, высокая стрессоустойчивость, способность работы в
экстремальных условиях.
· Около 5 лет работы на руководящих должностях.
Опыт работы
Август 2015 и по настоящее время
ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан»
Начальник Отдела Информационных Технологий
Обязанности и достижения:
· Автоматизация Банка с «нуля» и затем развитие и администрирование корпоративной информационной системы.
· Определение и реализация эффективной политики Банка в сфере информационных технологий на основании действующих и планируемых
бизнес-процессов.
· Переговоры, заключение договоров с поставщиками услуг.
· Обеспечение бесперебойной работы всех IT-систем.
· Планирование, покупка и установка программного обеспечения, офисного оборудования, сети и коммуникаций, необходимых для
работы Банка
· Развертывание, наладка и администрирование операционных систем и сети.
· Внедрение и поддержка безопасности информационной системы.
· Мониторинг систем.
· Подбор и обучение персонала.
Сентябрь 2011– Декабрь 2014
ОАО «РСКБанк»
Руководитель группы системного и сетевого администрирования
Обязанности:
· Планирование работы над проектами, контроль выполнения всех этапов работы по проектам, систематизация
· Участие в разработке и внедрении технических проектов организации
· Разработка, внедрение и контроль соблюдения норм и внутренних правил корпоративной ИТ-инфраструктуры, а также политик информационной
безопасности
· Управление, планирование и развитие ИТ-инфраструктуры, для долгосрочной эффективности информационных технологий
· Координация работы команды
· Обеспечение эффективного взаимодействия с финансовыми институтами в рамках ИТ-проектов
· Обеспечение бесперебойного функционирования и технической эксплуатации коммутирующего и маршрутизирующего оборудования.
· Участие в проекте по внедрению новой АБС
· Разработка технических спецификаций и дальнейший закуп и внедрение оборудования
· Проектирование архитектуры сети передачи данных региональных отделений банка (более 150 офисов) (обеспечение резервирования
маршрутов трафика высокой пропускной способности и сбора статистики).
· Разработка и внедрение типовых и специализированных решений.
· Внедрение SAN
· Разработка и внедрение решения по виртуализации серверов VMware, Citrix
· Настройка и администрирование сетевого оборудования для головного и региональных отделений
банка.
· Настройка оборудования Cisco 1760, 2811, 2911, 2950, 2960, 35хх, 37хх, 39xx, ASA, Check Point
· Знание и практическое примение протоколов сетевых технологий и протоколов (TCP/IP, VLAN, IPsec VPN, NAT, PBR, OSPF, HSRP, EIGRP,BGP,MP-BGP,MPLS,DNS, DHCP, SNMP)
· Администрирование серверов уровня предприятия под управлением (Linux\AIX\MS Windows 2003\2008\2012)
· Консультативная и техническая помощь всем сотрудникам подразделений, филиалов и представительских офисов Банка
Январь 2009– Сентябрь 2011
ОАО «Аманбанк»
Системный администратор, начальник отдела сетевой поддержки и коммуникаций Управления автоматизации
Обязанности:
· Администрирование серверов уровня предприятия (Linux, Win2003EE)
· Разработка политики безопасности внутренней сети компании (более 250 ПК)
· Внедрение системы криптозащиты конфиденциальной информации.
· Внедрение системы мониторинга сети (Zabbix) и виртуализации серверов (VMWare)
· Объединение филиалов и офисов банка в единую корпоративную сеть на базе оборудования Cisco, HP.
Сентябрь 2007 – Ноябрь 2008
ОсОО «Partner Soft (IT consulting, outsourcing)»
Cистемный администратор
Обязанности:
Администрирование серверов уровня предприятия (Win2003ЕЕ), диагностические и профилактические работы по
поддержанию компьютерной техники и коммуникационного оборудования .
Подготовка отчетной документации, сбор и анализ статистических данных,
контакты с поставщиками услуг связи и компьютерного оборудования. Обеспечение
стабильной работы Internet-серверов, сохранность данных, антивирусная и
криптографическая защита сети. Участие в разработке проектов и модернизации
ЛВС более чем в 5 обслуживаемых организациях.
Апрель 2007 – Сентябрь 2007
ОсОО OmegaTechnologies
Начальник технического отдела
Обязанности:
· Обеспечение бесперебойной работы компьютерных рабочих мест пользователей
· Проведение работ по обновлению программного и аппаратного обеспечения, исправление сбоев и ошибок, проведение профилактики
на рабочих станциях пользователей
· Установка и настройка клиентских операционных систем семейства Ms Windows
Образование
2003 – 2009гг
Кыргызский Государственный Технический Университет
Имени ИСХАКА РАЗЗАКОВА
Факультет: Информационные технологии
Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
2000 – 2003гг
Борисоглебский сельскохозяйственный техникум
Факультет: Электрификация и автоматизация с/х
Технические навыки
Операционные системы: Windows NT/2000/XP/2003/2008/Ubuntu/AIX
Почтовыесервера: MS Exchange 2003 – 2013, Zimbra
Сервисныеприложения: Active Directory, GPO, DNS, CA, DHCP, WINS, DFS, IIS, WSUS, ISA, Terminal service, Clustering service
Аппаратное обеспечение: DAS/NAS файловые хранилища и систем хранения данных HP, IBM
Сетевое оборудование: Cisco, HP
Сетевые протоколы и технологии: TCP/IP, VLAN, IPsec VPN, DMVPN, NAT, PBR, OSPF, HSRP, EIGRP, DNS, DHCP, SNMP, BGP, MP-BGP, MPLS
Офисныепакеты: Microsoft Office
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