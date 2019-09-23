ibragimamira

Web-дизайнер

Некоторые работы смотреть тут - https://www.behance.net/amssai

Привет! Буду рада сотрудничеству.

Меня зовут Амира. Мне 20 лет. Практикую веб-дизайн около 1,5-2 лет.

Получала знания как на профильных курсах, так и полноценное образование по специальности "Компьютерный дизайн и графика" ( Компьютерная Академия "Шаг")

Абсолютное знание программ: ADOBE XD(Figma), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Работаю в сфере веб-дизайн, прототипирование и дизайн сайтов, рекламный дизайн, разработка логотипов, фирменного стиля других графических элементов.

Из профессиональных качеств: качество работы, скорость, базовые знания. Из личных качеств: ответственность, желание учиться, учитывая все последние тенденции в дизайне.

Детали по запросу!

Готова к сотрудничеству.

Telegram, Whats Up - +38(071) 394 02 31 ( 24/7)

VK - https://vk.com/id408113936 (24/7)

[email protected]