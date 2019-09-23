ibragimamira

Некоторые работы смотреть тут - https://www.behance.net/amssai
Привет! Буду рада сотрудничеству.
Меня зовут Амира. Мне 20 лет. Практикую веб-дизайн около 1,5-2 лет.
Получала знания как на профильных курсах, так и полноценное образование по специальности "Компьютерный дизайн и графика" ( Компьютерная Академия "Шаг")
Абсолютное знание программ: ADOBE XD(Figma), Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.
Работаю в сфере веб-дизайн, прототипирование и дизайн сайтов, рекламный дизайн, разработка логотипов, фирменного стиля других графических элементов.
Из профессиональных качеств: качество работы, скорость, базовые знания. Из личных качеств: ответственность, желание учиться, учитывая все последние тенденции в дизайне.
Детали по запросу!
Готова к сотрудничеству.
Telegram, Whats Up - +38(071) 394 02 31 ( 24/7)
VK - https://vk.com/id408113936 (24/7)