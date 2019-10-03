ibragimov31

Настройка рекламной кампании в Яндекс.Директ РСЯ

Создание, настройка, аудит и ведение рекламных кампаний в Яндекс Директ. Работаю за оплату на результат

Принципы моей работы:

1. Сначала польза потом деньги

Я убежден, что нельзя продавать «кота в мешке», и прежде, чем заключать сделку, я должен убедиться, смогу ли быть полезен вашему проекту. Для этого я предлагаю бесплатный аудит. Это всесторонний анализ вашего сайта и рекламы (если она есть), и рекомендации по улучшению.

2. Лучше делать что-то одно, но качественно

Поэтому, я специализируюсь на Рекламной Сети Яндекса. Так я могу выдать максимальное качество в рамках одного рекламного канала.

3. долгосрочные отношения с клиентами

Я всегда работаю на качество, а не на количество. Поэтому для меня важнее, взять проект - и вывести его на максимальный результат.

Мне приятнее работать с постоянными клиентами, нежели искать новых. Поэтому, качество услуг и длительные отношения для меня в приоритете.

4. Работа с этичными и полезными проектами

Если я считаю, что продукт несет вред людям, или связан с обманом, нарушением закона - то я не работаю с такими проектами.

Если ваш бизнес полезен людям, интересен, и построен на принципах этики и человечности, добро пожаловать!