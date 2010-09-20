Дмитриева Александра
1976 г.р.
Контакты:
тел. +7 903 664 4084
сайт www.pianofoto.ru
icq 135733052
email: [email protected]
Образование: высшее филологическое. 1993 - 1997 - филфак СПбГУ (бакалавр).
Дополнительное образование: ВГИК, фотошкола. 2008 г. - курс "фотограф", 2009 г. - курс "Арт-фотография"
Опыт работы:
2009 - по наст. время - Главный специалист Департамента общественных связей и информации ОАО "Системный оператор ЕЭС" (бывшее РАО "ЕЭС")
2008 - ЗАО "Корпорация ЗНАК" - руководитель Web-отдела, редактор корпоративного издания, специалист по внутренним коммуникациям.
2007 - 2008 - Московская Школа политических исследований - помощник директора, редактор сайта, райтер.
2005 - 2007 - ЗАО "Скай Линк" - руководитель web-группы
2003 - 2005 - ОАО "АФК СИСТЕМА" - ведущий специалист Департамента Общественных связей (редактор сайта, мониторинг СМИ)
2002 - 2003 - Представительство INTRACOM S.A. (Греция) - помощник директора, PR-менеджер
2000 - 2001 - ЗАО "Инфотек Балтика" (СПб) - офис-менеджер, переводчик.
1999 - 2000 - ЗАО "С-Принт" - офис-менеджер, переводчик.
1998 - ЗАО "Финко" (Санкт-Петербург)- менеджер по импорту, переводчик.
Профессиональные области:
Написание и редактура (в т.ч. корректура) текстов, поддержка, редактура и наполнение сайтов, письменные переводы (английский), фотография (портреты), организация мероприятий.