Редактор текстов, контент менеджер, райтер, переводчик (англ), фотограф

Дмитриева Александра

1976 г.р.

Контакты:

тел. +7 903 664 4084

сайт www.pianofoto.ru

icq 135733052

email: [email protected]

Образование: высшее филологическое. 1993 - 1997 - филфак СПбГУ (бакалавр).

Дополнительное образование: ВГИК, фотошкола. 2008 г. - курс "фотограф", 2009 г. - курс "Арт-фотография"

Опыт работы:

2009 - по наст. время - Главный специалист Департамента общественных связей и информации ОАО "Системный оператор ЕЭС" (бывшее РАО "ЕЭС")

2008 - ЗАО "Корпорация ЗНАК" - руководитель Web-отдела, редактор корпоративного издания, специалист по внутренним коммуникациям.

2007 - 2008 - Московская Школа политических исследований - помощник директора, редактор сайта, райтер.

2005 - 2007 - ЗАО "Скай Линк" - руководитель web-группы

2003 - 2005 - ОАО "АФК СИСТЕМА" - ведущий специалист Департамента Общественных связей (редактор сайта, мониторинг СМИ)

2002 - 2003 - Представительство INTRACOM S.A. (Греция) - помощник директора, PR-менеджер

2000 - 2001 - ЗАО "Инфотек Балтика" (СПб) - офис-менеджер, переводчик.

1999 - 2000 - ЗАО "С-Принт" - офис-менеджер, переводчик.

1998 - ЗАО "Финко" (Санкт-Петербург)- менеджер по импорту, переводчик.

Профессиональные области:

Написание и редактура (в т.ч. корректура) текстов, поддержка, редактура и наполнение сайтов, письменные переводы (английский), фотография (портреты), организация мероприятий.