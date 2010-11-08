ice-kun

Анастасия Богданова ice-kun

 
33 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Уверенный пользователь ПК.

Знание MS Office.

Безлимитный интернет(2 мегабита/сек), круглосуточно.

Неполное экономическое образование, педагогическое(в процессе обучения - 3 курс)

Умение общаться с людьми ,находить общий язык.

Владение художественным русским языком, высокая грамотность.

Желание развиваться и узнавать новое,аккуратность, ответственность, внимательность к мелочам.

skype:ice-kun Нижний новгород

ICQ:361302021

Телефон: 89200009921(мегафон)