Анастасия Богданова ice-kunice-kun
33 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Уверенный пользователь ПК.
Знание MS Office.
Безлимитный интернет(2 мегабита/сек), круглосуточно.
Неполное экономическое образование, педагогическое(в процессе обучения - 3 курс)
Умение общаться с людьми ,находить общий язык.
Владение художественным русским языком, высокая грамотность.
Желание развиваться и узнавать новое,аккуратность, ответственность, внимательность к мелочам.
skype:ice-kun Нижний новгород
ICQ:361302021
Телефон: 89200009921(мегафон)
Действие аккаунта приостановлено!