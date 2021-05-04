ice_bearxbds

И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей (с) А.С. Пушкин "Пророк"

Грядущее цифровое будущее даст возможность зарабатывать любому человеку — достаточно головы на плечах и ноутбука с интернетом.

Пишу тексты о мире высоких технологий.

Мы живем в мире стремительно наступающего киберпанка.

Правительства и корпорации подвергаются атакам дерзких хакеров, ученые обсуждают будущие проблемы искусственного интеллекта, повсеместно идет тренд на роботизацию, а частная компания Илона Маска впервые в истории запускает ракеты в космос. Эти перемены удивляют и дают надежду, заставляют задуматься, а периодами даже пугают, но точно не оставляют равнодушным никого.

Если тебе, уважаемый /username/, нужен текст об этом, то ты обратился по адресу. Пока только пробую себя в этом, но мы поладим. Я всегда держу слово и выполняю работу в срок. От тебя требуется только пару теплых слов в виде отзыва и своевременная оплата за мой скромный труд. Благодарю за сотрудничество!