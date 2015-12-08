iceart2007

Давайте знакомиться!
Пишу тексты любой сложности. Интересно, уникально и грамотно.
По цене всегда можно договориться, особенно если тема моя любимая.
Способы связи:
Skype: sivak_elena
Почта: [email protected]
Со своей стороны могу предложить:
- продающие тексты
- написание статей любой тематики,
- рерайт,
- ведение блогов,
- описание товаров и разделов на сайте,
- описание компании,
- обработка рукописных текстов
Туризм в России и за рубежом, особенно с детьми, яхтинг, творчество и искусство, рукоделие, живопись, полиграфия, маркетинг, pr, управление бизнесом, менеджмент, женские темы, беременность, дети и их воспитание, образование и развитие, книги, самопознание, психология, рецепты и кулинария, праздники, фестивали.
Однако, если интересующая вас тема не попала в список выше, это не значит, что я не способна справиться с материалом. Я соберу необходимую информацию, внимательно изучу и напишу добротную статью, уже разбираясь в вашем материале. Могу честно отказаться от работы, если понимаю, что моих знаний и навыков будет недостаточно для её выполнения.
Образование: высшее (менеджмент).
Владение Coral Draw, а также супруг-фотограф, могу предложить профессиональную обработку фотографий и уникальные снимки к статьям в случае необходимости.
Иностранные языки: разговорный английский. Могу работать с материалами на английском языке, но переводчиком не являюсь.
Веду блог http://familysail.ru/category/dnevnik/
Наполнение сайта www.podarokcard.ru
Статьи в журналах Люди ветра, ItBoat