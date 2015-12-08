iceart2007

Пишу с удовольствием! Гибкие цены и удобные сроки!

Давайте знакомиться!

Пишу тексты любой сложности. Интересно, уникально и грамотно.

По цене всегда можно договориться, особенно если тема моя любимая.

Способы связи:

Skype: sivak_elena

Почта: [email protected]

Со своей стороны могу предложить:

продающие тексты

написание статей любой тематики,

рерайт,

ведение блогов,

описание товаров и разделов на сайте,

описание компании,

обработка рукописных текстов

Туризм в России и за рубежом, особенно с детьми, яхтинг, творчество и искусство, рукоделие, живопись, полиграфия, маркетинг, pr, управление бизнесом, менеджмент, женские темы, беременность, дети и их воспитание, образование и развитие, книги, самопознание, психология, рецепты и кулинария, праздники, фестивали.

Однако, если интересующая вас тема не попала в список выше, это не значит, что я не способна справиться с материалом. Я соберу необходимую информацию, внимательно изучу и напишу добротную статью, уже разбираясь в вашем материале. Могу честно отказаться от работы, если понимаю, что моих знаний и навыков будет недостаточно для её выполнения.

Образование: высшее (менеджмент).

Владение Coral Draw, а также супруг-фотограф, могу предложить профессиональную обработку фотографий и уникальные снимки к статьям в случае необходимости.

Иностранные языки: разговорный английский. Могу работать с материалами на английском языке, но переводчиком не являюсь.

Веду блог http://familysail.ru/category/dnevnik/

Наполнение сайта www.podarokcard.ru

Статьи в журналах Люди ветра, ItBoat