хочу работать и получать деньги!!!

ПЕТРЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА

Украина, г. Одесса, Оввидиопольский р-н., с. Йосифовка, ул. Ленина, дом 200

тел. (097)763-67-25

26.10.1986 г.

замужем, двое детей

ОБРАЗОВАНИЕ

2004-2009 г. Открытый международный университет розвития человека "Украина" специальность: Документознание и информационная деятельность" и квалификация менеджер органов государственного управления.

Владение: укр. и рус. языками, персональный компьютер (опытный пользователь), XP, MS Office.

Работоспособность, обучаемость, аккуратность.