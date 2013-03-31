хочу работать и получать деньги!!!
ПЕТРЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА
Украина, г. Одесса, Оввидиопольский р-н., с. Йосифовка, ул. Ленина, дом 200
тел. (097)763-67-25
26.10.1986 г.
замужем, двое детей
ОБРАЗОВАНИЕ
2004-2009 г. Открытый международный университет розвития человека "Украина" специальность: Документознание и информационная деятельность" и квалификация менеджер органов государственного управления.
Владение: укр. и рус. языками, персональный компьютер (опытный пользователь), XP, MS Office.
Работоспособность, обучаемость, аккуратность.