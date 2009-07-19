Опыт работы
Период работы: С апреля 2008 года по декабрь 2008
Должность: Контент-менеджер (Полная занятость)
В компании: КМ Онлайн, г. Москва
Проекты Music.km.ru и Kino.km.ru - Музыка и кино
Должностные обязанности: Верстка новостей:
* Поиск тематических картинок и их правка (5 экземпляров)
* Поиск похожих статей на сайте и вставка их в статью
* Формирование html-кода страницы
* Выделение ключевых слов
Пример: http://b23.ru/rrr
Верстка кино и трейлеров:
* Мониторинг новых кинофильмов
* Поиск описания к ним
* Поиск кадров (10 шт) и их правка
* Поиск и закачка трейлера
* Поиск рецензий
* Формирование html-кода страниц
* Формирование html-кода главной страницы с новым фильмом
Пример: http://b23.ru/rrf
Верстка галерей и фотоотчетов:
* Правка фото 20 шт (Photoshop)
* Поиск похожих статей
* Формирование html-кода страницы
Пример: http://b23.ru/rrx
Вынос всей новой информации на news.km.ru
И прочее
Причина ухода: Сокращение
Период работы: С февраля 2008 по апрель 2008 года
Должность: Конент-менеджер (Полная занятость)
В компании: КМ Онлайн - Shoping.ru, г. Москва
Каталог бытовых товаров и цен (Аналог Яндекс. Маркет). Дочерний проект КМ. РУ
Должностные обязанности: * Поиск новинок бытовой техники
* Поиск фото товара
* Поиск описания и технических характеристик (Яндекс. Маркет, сайты производителей)
* Вставка всех данных в админку
Причина ухода: Переход на другой портал
Период работы: С сентября 2007 по декабрь 2007 года
Должность: Модератор (Полная занятость)
В компании: Пронто-Москва - Job.ru, г. Москва
Сайт о работе. Резюме и вакансии
Должностные обязанности: Модерирование вакансий и резюме:
* Правка и редактирование
* Загрузка платных вакансий
Причина ухода: Не устроил график работы
Период работы: С июня 2007 по сентябрь 2007 года
Должность: Контент-менеджер (Частичная занятость)
В компании: bote.ru, г. Москва
Интернет-магазин автомобильной техники
Должностные обязанности: Поиск описания, технических характеристик, и фото товаров
Причина ухода: Нестабильный заработок