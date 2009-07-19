Да я просто король контента

Опыт работы

Период работы: С апреля 2008 года по декабрь 2008

Должность: Контент-менеджер (Полная занятость)

В компании: КМ Онлайн, г. Москва

Проекты Music.km.ru и Kino.km.ru - Музыка и кино

Должностные обязанности: Верстка новостей:

* Поиск тематических картинок и их правка (5 экземпляров)

* Поиск похожих статей на сайте и вставка их в статью

* Формирование html-кода страницы

* Выделение ключевых слов

Пример: http://b23.ru/rrr

Верстка кино и трейлеров:

* Мониторинг новых кинофильмов

* Поиск описания к ним

* Поиск кадров (10 шт) и их правка

* Поиск и закачка трейлера

* Поиск рецензий

* Формирование html-кода страниц

* Формирование html-кода главной страницы с новым фильмом

Пример: http://b23.ru/rrf

Верстка галерей и фотоотчетов:

* Правка фото 20 шт (Photoshop)

* Поиск похожих статей

* Формирование html-кода страницы

Пример: http://b23.ru/rrx

Вынос всей новой информации на news.km.ru

И прочее

Причина ухода: Сокращение

Период работы: С февраля 2008 по апрель 2008 года

Должность: Конент-менеджер (Полная занятость)

В компании: КМ Онлайн - Shoping.ru, г. Москва

Каталог бытовых товаров и цен (Аналог Яндекс. Маркет). Дочерний проект КМ. РУ

Должностные обязанности: * Поиск новинок бытовой техники

* Поиск фото товара

* Поиск описания и технических характеристик (Яндекс. Маркет, сайты производителей)

* Вставка всех данных в админку

Причина ухода: Переход на другой портал

Период работы: С сентября 2007 по декабрь 2007 года

Должность: Модератор (Полная занятость)

В компании: Пронто-Москва - Job.ru, г. Москва

Сайт о работе. Резюме и вакансии

Должностные обязанности: Модерирование вакансий и резюме:

* Правка и редактирование

* Загрузка платных вакансий

Причина ухода: Не устроил график работы

Период работы: С июня 2007 по сентябрь 2007 года

Должность: Контент-менеджер (Частичная занятость)

В компании: bote.ru, г. Москва

Интернет-магазин автомобильной техники

Должностные обязанности: Поиск описания, технических характеристик, и фото товаров

Причина ухода: Нестабильный заработок