icejasoftware

Java Разработчик

http://www.iceja.net

- Разработка и дизайн программного обеспечения, ООП

- Операционные системы Linux, Android

- Платформы: Oracle JDK, Android SDK

- IDE: NetBeans, IntellJ IDEA, Eclipse

- Основные навыки: Java 2SE technologies

- Дополнительные навыки (в порядке убывания опыта): Servlets, XML, XSLT, JavaScript, HTML 3.2, CSS 2, GIT, SVN, CVS, SQL, Hibernate, Spring Framework

- А также опыт с: Ajax,

- Разработка и администрирование баз данных: Oracle Database Server, MySQL database server

- Сервера приложений: Apache Tomcat Server

Сертификаты:

Sun Certified Programmer for the Java Platform, SE 6

Brainbench сертификат: http://www.brainbench.com/transcript.jsp?pid=8681884

09/2012-настоящее времмя

www.edX.org - образование онлайн:

CS188.1x: Artificial Intelligence

https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/4dec51a6b5d9479b8e188bd3b431f415/distinction-letter.pdf

CS184.1x Foundations of Computer Graphics

https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/f95f741734f940138673b46b13fc6027/Certificate.pdf

6.00x Introduction to Computer Science and Programming

https://s3.amazonaws.com/verify.edx.org/downloads/fb6cb933be5246e983f8960e41b03b93/Certificate.pdf

www.betterprogrammer.com

http://www.betterprogrammer.com/certificate/BP1R6X5DV "... better than 90% of all test takers."

Earned: 12/08/2013

примеры кода:

https://bitbucket.org/iva-nova-e-katerina/allinone/src/master/chatserver_v3/

https://github.com/iva-nova-e-katerina/AllSamples/tree/numbertowords

https://bitbucket.org/iva-nova-e-katerina/insurance-test/src ( развёрнутый в glassfish 4

http://default-environment-k7bqjadumy.elasticbeanstalk.com/ )